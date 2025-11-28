Language
    Jhabua में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, स्कूल ड्रेस में आए थे दोनों

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:03 PM (IST)

    झाबुआ के बामनिया रेलवे स्टेशन पर एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों स्कूल की वर्दी में थे। पुलिस के अनुसार, यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। मृतकों की पहचान कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। छात्र ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी पोस्ट की थी।

    Hero Image

    प्रेमी युगल ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के झाबुआ जिले में बामनिया रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां स्कूली ड्रेस में आए एक लड़का-लड़की ने चलती ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और शवों को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रथमदृष्टया यह प्रेम प्रसंग में आत्म्हत्या का मामला लग रहा है।

    मृतकों की पहचान कर ली गई है। वे रामपुरिया के रहने वाले वाले थे। लड़की पेटलावद में अध्ययनरत थी, वहीं लड़का बामनिया में पढ़ता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों काफी देर तक स्टेशन परिसर में घूमते दिखाई दिए थे।

    पुलिस को जांच के दौरान एक अहम सुराग मिला है। बताया जा रहा है कि आत्मघाती कदम उठाने से कुछ देर पहले छात्र ने इंटरनेट मीडिया पर दोनों की एक तस्वीर पोस्ट की थी। इससे दोनों में प्रेम प्रसंग की आशंका मजबूत होती है। हालांकि दोनों ने आत्महत्या क्यों की, इस बारे में उनके स्वजन भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं।

    जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और घटनास्थल, मोबाइल फोन, इंटरनेट मीडिया पोस्ट सहित सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर किन परिस्थितियों में दोनों ने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों की प्रतीक्षा के साथ स्वजनों के बयान लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।