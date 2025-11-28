Jhabua में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, स्कूल ड्रेस में आए थे दोनों

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के झाबुआ जिले में बामनिया रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां स्कूली ड्रेस में आए एक लड़का-लड़की ने चलती ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और शवों को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रथमदृष्टया यह प्रेम प्रसंग में आत्म्हत्या का मामला लग रहा है।

मृतकों की पहचान कर ली गई है। वे रामपुरिया के रहने वाले वाले थे। लड़की पेटलावद में अध्ययनरत थी, वहीं लड़का बामनिया में पढ़ता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों काफी देर तक स्टेशन परिसर में घूमते दिखाई दिए थे। पुलिस को जांच के दौरान एक अहम सुराग मिला है। बताया जा रहा है कि आत्मघाती कदम उठाने से कुछ देर पहले छात्र ने इंटरनेट मीडिया पर दोनों की एक तस्वीर पोस्ट की थी। इससे दोनों में प्रेम प्रसंग की आशंका मजबूत होती है। हालांकि दोनों ने आत्महत्या क्यों की, इस बारे में उनके स्वजन भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं।