इंदौर-पुणे बस में नेशनल शूटर युवती से छेड़छाड़, चालक-परिचालक फरार, घंटों परेशान हुए यात्री
इंदौर-पुणे बस में शूटिंग प्रतियोगिता से लौट रही युवती से परिचालक ने छेड़छाड़ की। नशे में धुत चालक और परिचालक बस छोड़कर फरार हो गए, जिससे यात्री परेशान हुए। राजेंद्र नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बस को दूसरे चालक के साथ रवाना किया गया।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। शूटिंग प्रतियोगिता में शामिल होकर लौट रही युवती के साथ इंदौर-पुणे बस में परिचालक ने छेड़छाड़ की। युवती ने बस रुकवाई तो चालक और परिचालक बस से कूदकर फरार हो गए। यात्रियों के अनुसार दोनों नशे में लग रहे थे। इस दौरान घंटों तक बस सड़क पर खड़ी रही। पुलिस ने दूसरा चालक बुलाकर बस रवाना करवाई। राजेंद्र नगर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है।
किया बैड टच
राजेंद्र नगर थाना प्रभारी नीरज बिरथरे के अनुसार पुणे निवासी 30 वर्षीय युवती भोपाल गई थी। वह वर्मा ट्रेवल्स की बस से वापस पुणे रवाना हुई थी। रास्ते में परिचालक ने युवती को हाथ (बैड टच) लगाकर सीट के बारे में पूछा। आपत्ति करने के बाद वह चला गया, लेकिन बाद में आने-जाने के बहाने कई बार छेड़छाड़ की। युवती ने जैसे ही राजेंद्र नगर थाना देखा, रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा। थोड़ी दूरी पर पुलिस रात्रि चेकिंग कर रही थी। पुलिस को देखकर चालक और परिचालक डर गए और बस साइड में खड़ी कर फरार हो गए।
ठंड में परेशान हुए यात्री
इसके बाद युवती ने लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। चालक और परिचालक के भागने पर यात्री नीचे उतर गए। घंटों यात्रियों को ठंड में परेशान होना पड़ा। पुलिस ने अन्य बस संचालकों से बात कर चालक मांगे। दूसरा चालक आने पर बस को गंतव्य के लिए रवाना किया जा सका।
