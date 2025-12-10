इंदौर-बैतूल हाईवे पर धनतालाब घाट में 10 किमी लंबा जाम, सैकड़ों वाहन घंटों से फंसे, जंगल में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं
देवास जिले के चापड़ा-बिजवाड़ मार्ग पर धनतालाब घाट पर 10 किमी लंबा जाम लग गया, जिससे सैकड़ों वाहन और यात्री घंटों तक फंसे रहे। घाट पर कई वाहन खराब होने ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास जिले के चापड़ा–बिजवाड़ मार्ग पर स्थित धनतालाब घाट मंगलवार देर रात से बड़े जाम की चपेट में है। रात करीब 1:30 बजे घाट की कठिन चढ़ाई और संकीर्ण पुलिया वाले हिस्से में तीन से चार वाहन अचानक खराब हो गए, जिसके बाद पूरा हाईवे थम गया।
बुधवार दोपहर तक स्थिति यह थी कि खातेगांव की ओर बिजवाड़ तक और चापड़ा की ओर बड़ी चौराहे तक वाहनों की लाइनें 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो चुकी थीं। सैकड़ों वाहन और उनमें सवार यात्री घंटों से फंसे हुए हैं। वाहनों की गति सिर्फ रेंगने भर जितनी रह गई है।
रूट बदलना पड़ा, हाईवे पर अफरा-तफरी
- जाम बढ़ता देख इंदौर और खातेगांव की ओर से आने-जाने वाले वाहन चालकों ने वैकल्पिक मार्गों का सहारा लिया।
- इंदौर की ओर से आने वालों ने चापड़ा–बागली–पुंजापुरा–कांटाफोड़–बिजवाड़ और कुछ ने कांटाफोड़–सतवास–कन्नौद–खातेगांव रूट पकड़ा।
- वहीं खातेगांव की ओर से आने वाले वाहन बिजवाड़–आष्टा–देवास होकर इंदौर पहुंचे, जबकि कुछ ने कांटाफोड़–पुंजापुरा–बागली–चापड़ा मार्ग अपनाया।
पुलिस टीम मोर्चे पर, दो वाहन हटाए गए
मौके पर मौजूद बिजवाड़ पुलिस सहायता केंद्र के एसआई अजय डोड और टीम यातायात सुचारू कराने में जुटी है। खराब हुए चार वाहनों में से दो को दुरुस्त कर हटाया जा चुका है, लेकिन संकरे मार्ग और लगातार बढ़ती भीड़ के कारण जाम अब भी पूरी तरह नहीं खुल पाया।
जंगल में घंटों फंसे यात्री — न होटल, न ढाबा
गौरतलब है कि धनतालाब घाट जंगली क्षेत्र में आता है। आसपास होटल और ढाबे नहीं होने से यात्रियों को खाने-पीने और आराम की भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। घाट पर अभी फोरलेन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, और सिंगल लेन पर ओवरलोड रेत डंपर अक्सर चढ़ाई पर खराब हो जाते हैं, जिससे हर कुछ दिन में जाम की समस्या खड़ी हो जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।