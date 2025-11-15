हादसों का हाईवे... इंदौर-बैतूल राजमार्ग पर आधा किमी के दायरे में मिनी ट्रक-बस पलटी, बाइक से गिरकर महिला घायल

डिजिटल न्यूज, इंदौर। वर्षाकाल गुजरने के बाद भी सड़कों पर पैचवर्क नहीं करने के कारण इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर आवागमन खतरनाक बना हुआ है। शनिवार सुबह इसी हाईवे के देवास के पोलाय क्षेत्र में सिर्फ आधे किलोमीटर के दायरे में तीन हादसे हो गए। एक यात्री बस, एक कुर्सियों से भरा मिनी ट्रक और एक बाइक—तीनों ही गड्ढों में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए।

हालांकि सभी हादसों में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हुए, लेकिन गनीमत रही कि किसी की हालत गंभीर नहीं है। अधिकांश यात्री निजी साधनों से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। गड्ढे में फंसा पहिया, गुल्ली टूटी, पलटी यात्री बस कमलापुर से इंदौर आ रही एक यात्री बस पोलाय क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने एक गड्ढे में पहिया गिरने से अनियंत्रित हो गई। स्टेयरिंग की गुल्ली टूटते ही बस सड़क किनारे पलट गई। प्रत्यक्षदर्शी मुकेश कुमार के अनुसार, "बस की गति सामान्य थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।"

मिनी ट्रक भी पलटा बस दुर्घटना स्थल से करीब आधा किलोमीटर आगे, इंदौर से कुर्सियां लेकर जबलपुर जा रहा मिनी ट्रक भी गड्ढे में पहिया गिरने पर पलट गया। सौभाग्य से हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं और कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया।

बाइक गड्ढे में उछली, महिला गिरकर घायल तीसरा हादसा पोलाय के हनुमान मंदिर के सामने हुआ। इंदौर निवासी पप्पू राजपूत अपनी पत्नी के साथ हरदा की ओर जा रहे थे कि अचानक गड्ढे में बाइक का पहिया फंस गया और महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई। हादसे के बाद दोनों वापस इंदौर लौट गए।