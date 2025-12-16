₹70 लाख की आतिशबाजी: बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की शादी का वीडियो वायरल

Language
    By अरविंद दूबे
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:52 PM (IST)

    खजराना गणेश मंदिर में एक-दूसरे को वरमाला पहनाते वर-वधू, शादी में हुई भव्य आतिशबाजी

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे अंजनिश शुक्ला की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। शादी से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद जहां भव्य आयोजन और धार्मिक थीम की सराहना हो रही है, वहीं खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में वरमाला रस्म और कथित भारी खर्च को लेकर बहस भी छिड़ गई है।

    मंदिर के गर्भगृह में वरमाला पर छिड़ी बहस

    सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अंजनिश शुक्ला और उनकी दुल्हन को खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह के भीतर वरमाला की रस्म निभाते हुए देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहता है। ऐसे में विवाह की रस्म भीतर संपन्न होने को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि सामान्य भक्तों को अनुमति न होने के बावजूद यह विशेष छूट कैसे दी गई।

    हालांकि, मंदिर प्रशासन और समर्थकों की ओर से इस पर सफाई भी सामने आई है। उनका कहना है कि यह आयोजन धार्मिक आस्था और परंपराओं के अनुरूप किया गया था और इसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ।

    भव्य सजावट, लाखों की आतिशबाजी

    वहीं, शादी के भव्य आयोजन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। वायरल वीडियो में विवाह स्थल की आलीशान सजावट, बड़ी संख्या में मेहमान और कई हाई-प्रोफाइल चेहरों की मौजूदगी नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि समारोह पूरी तरह धार्मिक थीम पर आधारित था और वेन्यू को हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमाओं से सजाया गया था।

    मुख्य मंच पर भगवान शिव की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसके समक्ष वरमाला की रस्म पूरी की गई। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि समारोह में आतिशबाजी पर ही करीब 70 लाख रुपये खर्च किए गए।

    इस हाई-प्रोफाइल शादी ने जहां भव्यता और धार्मिक आयोजनों को लेकर चर्चा बटोरी है, वहीं नियमों और परंपराओं को लेकर उठे सवालों के चलते यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है।