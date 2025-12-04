Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Love Jihad in Indore: कॉलेज छात्रा से किया दुष्कर्म, मुसलमान बनाने की कोशिश, एफआईआर दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:18 PM (IST)

    इंदौर में एक कॉलेज छात्रा ने हम्स शेख पर दुष्कर्म और धर्मांतरण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि हम्स ने उसके साथ बलात्कार किया और मुस्लिम बनने के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    छात्रा से दुष्कर्म, मतांतरण का बनाया दबाव (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा ने मुस्लिम युवक हम्स शेख पर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर लिखवाई है। आरोपित ने छात्रा के साथ जबरदस्ती की और मुसलमान बनने के लिए धमकाया। तिलक नगर टीआई मनीष लोधा के मुताबिक संचार नगर निवासी हम्स पुत्र सादिक शेख पीड़िता के साथ पढ़ता था। सहपाठी होने के कारण उसकी बातचीत होने लगी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता के घर जाकर दुष्कर्म किया

    हम्स ने छात्रा को शादी का प्रस्ताव दिया तो उसने फटकार दिया। कुछ दिन उसने दूरी बनाई, लेकिन बाद में माफी मांग कर दोबारा बातचीत करने लगा। 26 जुलाई को हम्स पीड़िता के घर आ गया और उसकी के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद वह ब्लैकमेल करने लगा।

    अगस्त में पीड़िता की शादी हो गई। उसके बाद पीड़िता को लगा कि वह हम्स परेशान नहीं करेगा। लेकिन वह शादी करने और मुस्लिम धर्म स्वीकारने का दबाव बनाने लगा। आखिरकार हिम्मत कर पीड़िता ने पति को पूरी घटना बताई और बुधवार रात हम्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया।

    छात्रा ने हिंदू संगठन से मांगी थी मदद

    हिंदू संगठन की मदद से पकड़ा आरोपित हम्स से परेशान छात्रा ने हिंदू संगठन और करणी सेना के कार्यकर्ताओं से भी मदद मांगी थी। आरोपित कॉलेज आने-जाने के दौरान छात्रा को परेशान करता था। छात्रा द्वारा घटना बताने पर हम्स को पिपल्याहाना से पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उस वक्त पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। आरोप है कि हम्स के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अजहर शेख ने कॉल लगाकर कार्रवाई न करने का दबाव बनाया था।