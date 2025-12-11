इंदौर में गजक फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, अस्वच्छ हालत और बिना लाइसेंस मिलने पर जड़ा ताला

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संचालक सुमित शिवहरे के पास कारखाना चलाने का फूड लाइसेंस तक मौजूद नहीं था। टीम ने मौके से गुड़, तिल, तिल गजक और मूंगफली दाना पट्टी के नमूने परीक्षण के लिए लिए तथा लाइसेंस न होने के कारण कारखाना तुरंत बंद करवाया।

इसी तरह गणभोग फूड्स का निरीक्षण कर राजगीरा लड्डू और तिल लड्डू के नमूने जांच हेतु लिए गए। वहीं फिनिक्स सिटाडेल माल स्थित मोती महल डीलक्स रेस्टोरेंट से पनीर, चावल और मैदा के नमूने भी परीक्षण के लिए संकलित किए गए।