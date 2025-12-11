इंदौर में गजक फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, अस्वच्छ हालत और बिना लाइसेंस मिलने पर जड़ा ताला
इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक गजक फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री में अस्वच्छ स्थितियां पाई गईं और बिना लाइसेंस के संचालन हो रहा था। जिसके बाद ख ...और पढ़ें
जेएनएन, इंदौर। इंदौर के खातीपुरा इलाके में सुमित गजक और कुल्फी के कारखाने में गजक बनाने की अस्वच्छ स्थितियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर तुरंत कार्रवाई की और कारखाना सील कर दिया। जांच में पता चला कि तिल और मूंगफली की गजक गंदे और अस्वच्छ वातावरण में तैयार की जा रही थी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
संचालक के पास नहीं था लाइसेंस
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संचालक सुमित शिवहरे के पास कारखाना चलाने का फूड लाइसेंस तक मौजूद नहीं था। टीम ने मौके से गुड़, तिल, तिल गजक और मूंगफली दाना पट्टी के नमूने परीक्षण के लिए लिए तथा लाइसेंस न होने के कारण कारखाना तुरंत बंद करवाया।
इसी तरह गणभोग फूड्स का निरीक्षण कर राजगीरा लड्डू और तिल लड्डू के नमूने जांच हेतु लिए गए। वहीं फिनिक्स सिटाडेल माल स्थित मोती महल डीलक्स रेस्टोरेंट से पनीर, चावल और मैदा के नमूने भी परीक्षण के लिए संकलित किए गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।