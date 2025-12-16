Language
    MP News: सांवेर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, दो लोग झुलसे, अंदर रखे थे 10 हजार सुतली बम

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:17 PM (IST)

    इंदौर के सांवेर क्षेत्र के पंचडेरिया गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। कृष्णा एनक्लेव कॉलोनी से लगी इस फैक्ट्री में हुए हादसे में दो ...और पढ़ें

    पटाखा फैक्ट्री से उठती आग की लपटें।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। सांवेर क्षेत्र के पंचडेरिया गांव में एक रिहायशी इलाके से सटी हुई पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को भीषण विस्फोट हो गया। यह फैक्ट्री कृष्णा एनक्लेव कॉलोनी से लगी हुई थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। विस्फोट होते ही इलाके में सनसनी फैलने के साथ अफरा-तफरी मच गई।

    सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री का ढांचा टीन शेड का बना हुआ था, जो विस्फोट के बाद पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। बताया जाता है कि फैक्ट्री के भीतर 10 हजार से ज्यादा सुतली बम रखे हुए थे।