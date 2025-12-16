MP News: सांवेर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, दो लोग झुलसे, अंदर रखे थे 10 हजार सुतली बम

डिजिटल डेस्क, इंदौर। सांवेर क्षेत्र के पंचडेरिया गांव में एक रिहायशी इलाके से सटी हुई पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को भीषण विस्फोट हो गया। यह फैक्ट्री कृष्णा एनक्लेव कॉलोनी से लगी हुई थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। विस्फोट होते ही इलाके में सनसनी फैलने के साथ अफरा-तफरी मच गई।