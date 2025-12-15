Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indore: आगरा–मुंबई फोरलेन पर केमिकल से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, पास खड़ा ट्रक भी जला, लगा लंबा जाम

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    इंदौर के मानपुर क्षेत्र में आगरा-मुंबई फोरलेन पर केमिकल से भरे ट्रक में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से पास खड़ा एक अन्य ट्रक भी जल ...और पढ़ें

    Hero Image

    फोरलेन पर दो ट्रकों में भीषण आग लग गई। (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के पास मानपुर क्षेत्र में आगरा–मुंबई फोरलेन पर सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब केमिकल से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसका धुआं करीब एक किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। आग की चपेट में पास खड़ा एक अन्य ट्रक भी आ गया, जिससे फोरलेन पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दमकलों ने पाया काबू

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। मानपुर और महू से पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस ने जाम में फंसे वाहनों को हटाकर धीरे-धीरे यातायात व्यवस्था बहाल कराई।

    इंदौर की लोहा मंडी जा रहा था ट्रक

    ट्रक चालक राकेश ने बताया कि वह मुंबई के भिवंडी इलाके से केमिकल के डिब्बे लेकर इंदौर की लोहा मंडी जा रहा था। मानपुर में चाय पीने के लिए ट्रक खड़ा किया था। कुछ देर बाद ढाबे के एक कर्मचारी ने ट्रक में आग लगने की जानकारी दी। बाहर पहुंचते ही देखा कि आग विकराल रूप ले चुकी थी। चालक के अनुसार, ट्रक में माल एक दिन पहले ही लोड किया गया था।

    fire in 2 trucks 2156

    मानपुर थाना प्रभारी लोकेंद्र हीहोर ने बताया कि आग की चपेट में पीछे खड़ा एक और ट्रक भी आ गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मामले की जांच की जा रही है।

    fire in 2 trucks 2155

    स्थानीय लोगों ने भी की आग बुझाने की कोशिश

    आग लगते ही मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन केमिकल होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। बाद में दमकल कर्मियों की मदद से स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सका।