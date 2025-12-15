Indore: आगरा–मुंबई फोरलेन पर केमिकल से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, पास खड़ा ट्रक भी जला, लगा लंबा जाम

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के पास मानपुर क्षेत्र में आगरा–मुंबई फोरलेन पर सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब केमिकल से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसका धुआं करीब एक किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। आग की चपेट में पास खड़ा एक अन्य ट्रक भी आ गया, जिससे फोरलेन पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दमकलों ने पाया काबू घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। मानपुर और महू से पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस ने जाम में फंसे वाहनों को हटाकर धीरे-धीरे यातायात व्यवस्था बहाल कराई।

इंदौर की लोहा मंडी जा रहा था ट्रक ट्रक चालक राकेश ने बताया कि वह मुंबई के भिवंडी इलाके से केमिकल के डिब्बे लेकर इंदौर की लोहा मंडी जा रहा था। मानपुर में चाय पीने के लिए ट्रक खड़ा किया था। कुछ देर बाद ढाबे के एक कर्मचारी ने ट्रक में आग लगने की जानकारी दी। बाहर पहुंचते ही देखा कि आग विकराल रूप ले चुकी थी। चालक के अनुसार, ट्रक में माल एक दिन पहले ही लोड किया गया था।