    इंदौर में रफ्तार का कहर, नई कार ने तीन छात्रों को रौंदा, दो की मौत, एक गंभीर

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:40 PM (IST)

    इंदौर के स्कीम-78 में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन छात्रों को टक्कर मारी, जिसमें दो की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। घटना लाइफ केयर अस्पताल के सामने हुई। टक्कर मारने के बाद कार सवार युवक फरार हो गए। मृतक छात्र खंडवा के रहने वाले थे। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, क्योंकि घायलों को तुरंत मदद नहीं मिली।

    इंदौर में भीषण सड़क हादसा (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर के स्कीम-78 क्षेत्र में शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन कॉलेज छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद कार में सवार चार युवक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए।

    कैसे हुआ हादसा

    लसूड़िया पुलिस के अनुसार, हादसा रात करीब दो बजे लाइफ केयर अस्पताल के सामने हुआ। प्रेस्टीज कॉलेज के छात्र कृष्णपाल सिंह तंवर, आयुष राठौर और श्रेयांश राठौर बाइक से गुजर रहे थे। तभी तेज रफ्तार नई काली कार ने उन्हें टक्कर मार दी और करीब 50 फीट तक घसीटते हुए ले गई। कृष्णपाल और आयुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्रेयांश को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    हादसे के बाद फरार हुए आरोपी युवक

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार में चार युवक सवार थे जो दुर्घटना के तुरंत बाद कूदकर फरार हो गए। पुलिस उनके ठिकानों की तलाश कर रही है। तीनों छात्र खंडवा जिले के रहने वाले बताए गए हैं। मृतक आयुष राठौर के पिता अजय राठौर भाजपा के पूर्व पार्षद हैं, जबकि घायल श्रेयांश के पिता नवीन राठौर कांग्रेस के पूर्व पार्षद रह चुके हैं।

    अस्पताल की लापरवाही पर सवाल

    हादसे के बाद लाइफ केयर अस्पताल (एलसीएच) का अमानवीय चेहरा भी सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के बाद तीनों छात्र अस्पताल के सामने सड़क पर गिरे पड़े थे, लेकिन डॉक्टर या स्टाफ का कोई सदस्य मदद के लिए बाहर नहीं आया। करीब 20 मिनट बाद पुलिस के पहुंचने पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तब तक दो छात्रों की मौत हो चुकी थी। बताया गया कि अस्पताल प्रबंधन ने स्ट्रेचर देने में भी देरी की।