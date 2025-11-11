इंदौर में लव जिहाद की फंडिंग के आरोपी अनवर कादरी की पार्षदी खत्म, पांच साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

डिजिटल डेस्क, इंदौर। नगर निगम इंदौर के वार्ड 58 से पार्षद अनवर कादरी को लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोपों के चलते पद से हटा दिया गया है। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कादरी को पांच वर्षों के लिए किसी भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कादरी के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोपों को देखते हुए उन्हें पद से हटाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद नगर निगम के विशेष सम्मेलन में कादरी को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। संभागायुक्त ने मामले में कादरी को जवाब देने का अवसर भी दिया, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। उनकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया, जिससे उनके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया जा सके।

आदेश में कहा गया है कि कादरी का पद पर बने रहना सार्वजनिक हित और नगर निगम की गरिमा के विपरीत है। डॉ. खाड़े ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि कादरी के आचरण से न केवल नगर निगम की साख धूमिल हुई है, बल्कि शहर की सामाजिक सद्भावना और सौहार्द भी प्रभावित हुआ है।