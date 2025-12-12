इंदौर: इंस्टाग्राम रील के चक्कर में फंसे चार इंजीनियरिंग छात्र, दो लाख के जाली नोट के साथ गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर पुलिस की अपराध शाखा ने चार इंजीनियरिंग छात्रों को गिरफ्तार किया है। आरोपित जाली नोट की खरीदफरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 500-500 रुपये के लगभग दो लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए है। इन छात्रों ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी। मोबाइल पर आर्डर दिया और जाली नोट मंगवा लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडिशनल डीसीपी(अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक आरोपित ऋषिकेश तोंडे निवासी फ्रीगंज मरीमाता, वंश कैथवास निवासी श्याम प्रसाद मुखर्जीनगर, रितेश नागर निवासी एमराल्ड सिटी और अंकुश यादव निवासी विजयवर्गीयनगर हैं। पुलिस ने चारों आरोपितों को सदर बाजार थाना अंतर्गत गुटकेश्वर महादेव मंदिर के समीप से पकड़ा है। आरोपितों से 500 से रुपये के 400 (दो लाख) जाली नोट मिले हैं।

एडीसीपी के अनुसार चारों ही इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ जॉब भी करते हैं। पूछताछ में बताया उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील देखी थी। उसमें जाली नोट का एक वीडियो भी था। अकाउंट पर दिए नंबर पर कॉल लगाकर 5 हजार रुपये के असली नोट के बदले 20 हजार के जाली नोट की डील हुई।