इंदौर: इंस्टाग्राम रील के चक्कर में फंसे चार इंजीनियरिंग छात्र, दो लाख के जाली नोट के साथ गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    इंदौर पुलिस ने चार इंजीनियरिंग छात्रों को जाली नोट खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन छात्रों ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखकर जाली नोटों का ऑर्डर ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर पुलिस की अपराध शाखा ने चार इंजीनियरिंग छात्रों को गिरफ्तार किया है। आरोपित जाली नोट की खरीदफरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 500-500 रुपये के लगभग दो लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए है। इन छात्रों ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी। मोबाइल पर आर्डर दिया और जाली नोट मंगवा लिए।

    एडिशनल डीसीपी(अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक आरोपित ऋषिकेश तोंडे निवासी फ्रीगंज मरीमाता, वंश कैथवास निवासी श्याम प्रसाद मुखर्जीनगर, रितेश नागर निवासी एमराल्ड सिटी और अंकुश यादव निवासी विजयवर्गीयनगर हैं। पुलिस ने चारों आरोपितों को सदर बाजार थाना अंतर्गत गुटकेश्वर महादेव मंदिर के समीप से पकड़ा है। आरोपितों से 500 से रुपये के 400 (दो लाख) जाली नोट मिले हैं।

    एडीसीपी के अनुसार चारों ही इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ जॉब भी करते हैं। पूछताछ में बताया उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील देखी थी। उसमें जाली नोट का एक वीडियो भी था। अकाउंट पर दिए नंबर पर कॉल लगाकर 5 हजार रुपये के असली नोट के बदले 20 हजार के जाली नोट की डील हुई।

    चारों आरोपियों ने रुपयों का कलेक्शन किया और दो लाख रुपये के नोट मंगवा लिए। एडीसीपी के अनुसार आरोपियों का कहना है कि सप्लायर ने सुपर कॉरिडोर पर बुलाया और निश्चित स्थान पर नोट रखकर गायब हो गया। कुछ समय बाद उसका अकाउंट भी डिलीट हो गया। क्राइम ब्रांच की तकनीकी टीम जांच कर रही है। पुलिस को जाली नोट बेचने वाले का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 