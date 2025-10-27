हारून खान ने हिंदू छात्रा को धमकाया- 'कट्टर मुस्लिम हूं, कहीं और शादी नहीं होने दूंगा'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिरफिरे आशिक की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने सरेराह हिंदू छात्रा का हाथ पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी। यह भी कहा कि वह कट्टर मुस्लिम है। अगर उससे शादी नहीं की, तो वह किसी और से शादी नहीं होने देगा। मामला ग्वालियर के माधोगंज क्षेत्र का है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

20 वर्षीय छात्रा इंदौर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने माधोगंज इलाके में मदीना मस्जिद के पास रहने वाले हारून खान को गिरफ्तार कर लिया है। प्रीतमपुर कालोनी निवासी 20 वर्षीय छात्रा कुछ समय पहले तक ग्वालियर में ही पढ़ रही थी।

छात्रा इंदौर गई, तो करीब एक महीने पहले आरोपित ने किसी तरह उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और दोस्ती के लिए मैसेज करने लगा। परेशान होकर छात्रा ने नंबर ब्लाक कर दिया। बीते दिनों छात्रा दीपावली पर घर आई, तो आरोपित उसका पीछा करने लगा। दिन भर छात्रा के घर के बाहर खड़ा रहता।