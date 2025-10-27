हारून खान ने हिंदू छात्रा को धमकाया- 'कट्टर मुस्लिम हूं, कहीं और शादी नहीं होने दूंगा'
ग्वालियर में एक सिरफिरे आशिक हारून खान ने हिंदू छात्रा को सरेराह छेड़ा और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने खुद को कट्टर मुस्लिम बताते हुए शादी करने का दबाव डाला। छात्रा इंदौर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। पुलिस ने आरोपी हारून खान को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा की शिकायत पर माधोगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के बाद से छात्रा और उसका परिवार दहशत में है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिरफिरे आशिक की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने सरेराह हिंदू छात्रा का हाथ पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी। यह भी कहा कि वह कट्टर मुस्लिम है। अगर उससे शादी नहीं की, तो वह किसी और से शादी नहीं होने देगा। मामला ग्वालियर के माधोगंज क्षेत्र का है।
20 वर्षीय छात्रा इंदौर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने माधोगंज इलाके में मदीना मस्जिद के पास रहने वाले हारून खान को गिरफ्तार कर लिया है। प्रीतमपुर कालोनी निवासी 20 वर्षीय छात्रा कुछ समय पहले तक ग्वालियर में ही पढ़ रही थी।
छात्रा इंदौर गई, तो करीब एक महीने पहले आरोपित ने किसी तरह उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और दोस्ती के लिए मैसेज करने लगा। परेशान होकर छात्रा ने नंबर ब्लाक कर दिया। बीते दिनों छात्रा दीपावली पर घर आई, तो आरोपित उसका पीछा करने लगा। दिन भर छात्रा के घर के बाहर खड़ा रहता।
उसे आते-जाते बुरी नियत से घूरता।बीते रोज आरोपित ने छात्रा का घर के पास ही हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। छात्रा ने शोर मचाया और अपने स्वजनों के साथ थाने पहुंची। माधोगंज थाना प्रभारी दिव्या तिवारी ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ एफआइआर दर्ज की और गिरफ्तार कर लिया। छात्रा आरोपित से इतनी डरी हुई है कि वह अकेले घर से बाहर नहीं निकल रही है। जान से मारने की धमकी के बाद परिवार भी दहशत में है।
