MP के कसरावद में मिठाई की दुकान में लगी आग, सामान जलकर स्वाहा, टला बड़ा हादसा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के कसरावद नगर में शुक्रवार अलसुबह एक मिठाई की दुकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। जय स्तंभ चौक के सामने स्थित भगवती स्वीट सेंटर में सुबह करीब छह बजे आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरी दुकान धुएं और लपटों से घिर गई।

राहगीरों ने दी दुकान मालिक को सूचना सुबह टहलने निकले लोगों व अन्य राहगीरों ने जब दुकान से धुआं उठता देखा तो दुकान मालिक को सूचना दी। जैसे ही दुकान का ताला खोला गया, अंदर से तेज लपटें और घना धुआं निकलने लगा। तत्काल पुलिस और नगर परिषद को खबर दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम एक पानी के टैंकर के साथ मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।