    MP के कसरावद में मिठाई की दुकान में लगी आग, सामान जलकर स्वाहा, टला बड़ा हादसा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के कसरावद में एक मिठाई की दुकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि, आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

    दुकान से उठती आग की लपटें।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के कसरावद नगर में शुक्रवार अलसुबह एक मिठाई की दुकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। जय स्तंभ चौक के सामने स्थित भगवती स्वीट सेंटर में सुबह करीब छह बजे आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरी दुकान धुएं और लपटों से घिर गई।

    राहगीरों ने दी दुकान मालिक को सूचना

    सुबह टहलने निकले लोगों व अन्य राहगीरों ने जब दुकान से धुआं उठता देखा तो दुकान मालिक को सूचना दी। जैसे ही दुकान का ताला खोला गया, अंदर से तेज लपटें और घना धुआं निकलने लगा। तत्काल पुलिस और नगर परिषद को खबर दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम एक पानी के टैंकर के साथ मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

    दुकान का सामान जला

    आग में दुकान में रखा मिठाई का स्टॉक, फ्रीज, ओवन और अन्य कीमती उपकरण पूरी तरह जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि आग पर समय रहते नियंत्रण पा लिया गया, जिससे आसपास की अन्य दुकानें चपेट में आने से बच गईं और बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।