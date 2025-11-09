Language
    इंदौर में फर्जी आरक्षक बनकर युवतियों से बात करने वाला जालसाज गिरफ्तार, पुलिस में भर्ती का देता था झांसा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:52 PM (IST)

    इंदौर पुलिस ने एक ऐसे धोखेबाज को पकड़ा है जो नकली पुलिसवाला बनकर लड़कियों से बातें करता था। वह लड़कियों को पुलिस में नौकरी दिलाने का वादा करता था। पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर लिया है और अब मामले की छानबीन कर रही है।

    आरोपी को किया गिरफ्तार (सांकेतिक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। पुलिस भर्ती परीक्षा में पास करवाने का झांसा देकर लड़कियों से ठगी करने वाले एक फर्जी आरक्षक को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अजय पाटीदार, निवासी बागली (जिला देवास) के रूप में हुई है। महज 10वीं पास यह युवक खुद को पुलिसकर्मी और अफसरों का करीबी बताकर भोले-भाले युवाओं, खासकर युवतियों को अपने जाल में फंसा रहा था।

    अफसरों का करीबी बनकर देता था झांसा

    क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपी अजय खुद को पुलिस आरक्षक बताता था और दावा करता था कि वह भोपाल में बड़े अफसरों के संपर्क में है। एक युवती ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि अजय ने उसे कॉल कर कहा कि तुम्हें सिर्फ परीक्षा में बैठना है, बाकी लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी।

    आरोपी ने युवती से इसके बदले साढ़े छह लाख रुपये की मांग की और दावा किया कि 2022 में उसने 29 लड़कियों को पास करवाया है। युवती ने उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर पुलिस को सौंप दी, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

    लड़कियों से दोस्ती का शौकीन

    अपराध शाखा के डीएसपी राजेश कुमार त्रिपाठी और एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने पूछताछ कि तो उसने बताया कि वह लड़कियों से बात करने का शौकीन है। उन्हें प्रभावित करने के लिए खुद को पुलिसकर्मी बताता था। उसने युवती को मैसेज कर बात की और परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी निकाल ली।