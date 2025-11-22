Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    '538 करोड़ के घोटाले में आपका नाम...' ठगों ने CBI अधिकारी बनकर रिटायर्ड बैंक मैनेजर को डराया, तीन दिन रखा डिजिटल अरेस्ट

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:42 PM (IST)

    इंदौर में साइबर ठगों ने एक सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। उन्हें जेट एयरवेज के 538 करोड़ के घोटाले में फंसाने की धमकी दी गई। आरोपियों ने सीबीआई अफसर बनकर उनसे वीडियो कॉल पर पूछताछ की और घर में कैद रखा। दंपती ने सतर्कता दिखाते हुए पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी का प्रयास। (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने इस बार सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी, जो सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, को जेट एयरवेज के 538 करोड़ के घोटाले में लिप्त होने का आरोप लगाकर घर में कैद कर लिया। आरोपितों ने तीन दिन वीडियो काल पर पूछताछ भी की। इसी बीच दंपती ने पुलिस से संपर्क किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छापा मारने की दी धमकी

    घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा बांगड़दा की है। दंपती ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों से अनजान नंबरों से काल आ रहे थे। आरोपितों ने शुरुआत में स्वयं को CBI अफसर बताया और उनके बैंक खातों, आधार कार्डों की जानकारी लेकर पूछताछ की। दंपती ने उनकी बातों को पहले तो गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन तीन दिन पूर्व सीबीआई द्वारा छापा मारने की धमकी मिली तो वह घबरा गए और ठग के इशारे पर काम करने लगे।

    ठग ने कहा कि आपके आधार कार्ड से मुंबई में खाता खोला गया। उसमें जेट एयरवेज के संचालक द्वारा किए 538 करोड़ रुपये के घोटाले का रुपया जमा हुआ है। इस संबंध में पूछताछ करने के लिए दंपती को हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्हें वीडियो कॉल पर लिया और सीबीआई-ईडी अफसर बनकर पूछताछ की जाने लगी। उन्हें कोर्ट रूम दिखाकर कहा गया कि उन्हें पेश किया जाएगा।

    ऐसे हुए सतर्क

    एसपी (साइबर) सव्यसाची सराफ के अनुसार पुलिस ने हाल ही में सेवानिवृत्त मेडिकल अफसर के साथ हुई चार करोड़ 32 लाख की ठगी में तीन आरोपितों को पकड़ा है। दंपती ने जैसे ही यह खबर पढ़ी, तुरंत ठगों की चाल समझ गए। उसमें भी जेट एयरवेज घोटाले में फंसाने की धमकी देकर रुपये लिए गए थे। दंपती ने साइबर सेल में काल लगाकर मदद मांगी। इस पर निरीक्षक सरिता सिंह और एसआई आशीष जैन मौके पर पहुंच गए। उनके सामने ही ठग दंपती को वीडियो काल पर धमका रहे थे। निरीक्षक के पूछताछ करने पर अभद्रता करने लगे। वर्दी में देखा तो डरकर फोन काट दिया।

    साढ़े चार करोड़ की ठगी में विदेशी आईपी का उपयोग

    उधर, सेवानिवृत्त मेडिकल अफसर के साथ हुई चार करोड़ 32 लाख की ठगी में पुलिस आगे की लिंक खंगाल रही है। सेल ने इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपित सादिक पटेल, शाहिद खान और सोहेल खान को जेल भेज दिया है। आरोपितों के खातों में रुपये जमा हुए थे। जांच के दौरान पता चला कि आरोपितों ने गुजरात, तेलंगाना और उप्र के खातों में रुपये ट्रांसफर करवाए हैं। ठग द्वारा कंबोडिया के आईपी का उपयोग कर ठगा गया था। इससे शक है कि ठगी की राशि अन्य खातों में ट्रांसफर होते हुए विदेश भेजी गई है।