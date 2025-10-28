फेक वीडियो पर बोले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री- बदनाम करना चाहती हैं विदेशी ताकतें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के डीप फेक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें कहीं उनको उड़ते हुए दिखाया गया है, तो कहीं अमेरिकी पुलिस द्वारा मंच से उठाते हुए दिखाया गया है। इस तरह के वीडियो को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने धाम पर लगाए दरबार के दौरान कहा है कि वीडियो एआइ से बनाए जा रहे हैं। विदेशी ताकतें बदनाम करना चाहती हैं।

दिल्ली में एक बड़े अधिकारी ने उनको बताया है कि इसके लिए आइटी के 22 सदस्यों की टीमें काम कर रही हैं। उनको स्पांसर किया गया है। यह टीमें उनके फेक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर रही हैं। तांत्रिकों की दुकानें हो गईं बंदधीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि हम मंचों से उनकी ठठरी बांधते हैं, तो क्या वह चुप रहेंगे। उनके पास जो शक्तियां होंगी, वो उनको छोड़ते होंगे।