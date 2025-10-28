फेक वीडियो पर बोले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री- बदनाम करना चाहती हैं विदेशी ताकतें
बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने डीप फेक वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो एआई से बनाए जा रहे हैं और विदेशी ताकतें उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। शास्त्री ने यह भी कहा कि तांत्रिकों की दुकानें बंद होने के कारण वे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने 7 नवंबर से हिन्दू राष्ट्र की कामना लेकर पदयात्रा निकालने की भी जानकारी दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के डीप फेक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें कहीं उनको उड़ते हुए दिखाया गया है, तो कहीं अमेरिकी पुलिस द्वारा मंच से उठाते हुए दिखाया गया है। इस तरह के वीडियो को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने धाम पर लगाए दरबार के दौरान कहा है कि वीडियो एआइ से बनाए जा रहे हैं। विदेशी ताकतें बदनाम करना चाहती हैं।
दिल्ली में एक बड़े अधिकारी ने उनको बताया है कि इसके लिए आइटी के 22 सदस्यों की टीमें काम कर रही हैं। उनको स्पांसर किया गया है। यह टीमें उनके फेक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर रही हैं। तांत्रिकों की दुकानें हो गईं बंदधीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि हम मंचों से उनकी ठठरी बांधते हैं, तो क्या वह चुप रहेंगे। उनके पास जो शक्तियां होंगी, वो उनको छोड़ते होंगे।
बालाजी सरकार की कृपा से सभी तांत्रिकों की दुकानें बंद हो गई हैं। अब तो वे कुछ न कुछ करेंगे। बालाजी के आगे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री 7 नवंबर से हिन्दू राष्ट्र की कामना लेकर पदयात्रा निकाल रहे हैं। यह पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन के तक निकाली जाएगी।
धाम की टीम रखेगी नजरइस तरह के फेक वीडियो और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए धाम की टीम भी सक्रिय की गई है। जो इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।कमल अवस्थी, मीडिया प्रभारी, बागेश्वर धाम
