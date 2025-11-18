देवास में चाकू की नोंक पर बाइक सवार युवक से 32 हजार रुपये की लूट, कार से आए थे बदमाश

डिजिटल डेस्क, इंदौर। एमपी के देवास में जिला मुख्यालय से करीब 65 किमी दूर बागली नगर के बेहरी फाटा में सरेराह लूट की वारदात हो गई। कार से आए चार बदमाशों ने बाइक से जा रहे एक युवक को रोका और मारपीट करते हुए की चाकू की नोक पर 32 हजार रुपये लूट लिए। इसके बाद बदमाश कार में बैठकर रफूचक्कर हो गए। सोमवार रात को हुई इस वारदात में पुलिस ने चार नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ये चारों बागली के ही रहने वाले हैं।हालांकि आरोपित अभी पकड़ में नहीं आए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राह में रोककर की मारपीट बागली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अर्पित पुत्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम बेहरी बाइक से जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में कार सवार बदमाशों ने उसे रोका और गालीगलौज करने लगे। अर्पित ने मना किया तो चारों ने मिलकर उससे मारपीट शुरू कर दी। चाकू निकालकर धमकाया और 32 हजार रुपये लूट लिए। मामले में शिकायत के बाद बागली पुलिस ने आरोपित मलखान गुर्जर, करण सिंह राजावत, राकेश गुर्जर व प्रणव गुर्जर सभी निवासी बागली के विरुद्ध लूट व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।