    देवास में रिश्वत लेकर कार से भाग रहा था अधिकारी, लोकायुक्त ने रास्ते में दबोचा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    देवास जिले के बागली में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी रामप्रवेश तिवारी को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। कंप्यूटर ऑपरेटर से सेवाए ...और पढ़ें

    Hero Image

    परियोजना अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा (इनसेट- आरोपी अधिकारी)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं बढ़ाने के नाम पर वहां के परियोजना अधिकारी ने 2 महीने की सैलरी मांगी। दो किस्तों में 9-9 हजार रुपये देने की बात तय हुई। इसी बीच कंप्यूटर ऑपरेटर प्रितेश तंवर ने लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत कर दी। कुछ दिन पहले उसने 4000 रुपये दे दिए थे और बाकी के 5000 देने की बात तय हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को देवास में कलेक्टर कार्यालय में मीटिंग में आए परियोजना अधिकारी रामप्रवेश तिवारी ने उज्जैन रोड पर जैसे ही 5000 की राशि ली, वैसे ही पहले से तैयार लोकायुक्त टीम सक्रिय हो गई।

    पकड़े जाने की शंका देखकर परियोजना अधिकारी ने कार स्टार्ट कर भागने का प्रयास किया, लेकिन लोकायुक्त टीम ने कुछ दूर पीछा करने के बाद उसे दबोच लिया। इसके बाद कार्रवाई के लिए परियोजना अधिकारी को पकड़कर टीम मीठा तालाब के समीप स्थित रेस्ट हाउस पहुंची।

    यहां पर कागजी कार्रवाई पूरी की गई। लोकायुक्त डीएसपी दिनेश पटेल ने बताया कि मामले में आरोपी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा रहा है।