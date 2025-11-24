Language
    देवास में खाद संकट : घंटों कतार में लगने के बाद भी नहीं मिले टोकन, भड़के किसानों ने किया प्रदर्शन

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:20 PM (IST)

    देवास में रबी सीजन की तैयारी कर रहे किसानों को खाद के लिए भारी परेशानी हुई। पर्याप्त यूरिया होने के बावजूद किसानों को टोकन के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ा। टोकन न मिलने पर गुस्साए किसानों ने एबी रोड पर प्रदर्शन किया। किसानों ने खाद की किल्लत का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया।

    टोकन न मिलने से भड्के किसानों ने की नारेबाजी।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास में रबी सीजन की तैयारी कर रहे किसानों को खाद के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन द्वारा पर्याप्त यूरिया स्टॉक होने के दावों के बावजूद सोमवार सुबह एमपी स्टेट एग्रो और अभयेश्वर सहकारी समिति के गोदामों के बाहर किसानों की लंबी लाइनें लगी रहीं। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सैकड़ों किसान टोकन पाने के लिए इंतजार करते रहे।

    टोकन न मिलने से भड़के किसान

    भीड़ अधिक होने से कई किसानों को टोकन नहीं मिल सका। इससे नाराज़ किसान कृषि उपज मंडी के सामने एबी रोड हाईवे पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि प्रशासन और कृषि विभाग पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं करवा रहे, जिससे गांव-गांव में खाद की किल्लत बनी हुई है।

    किसानों का कहना है कि ग्रामीण सोसायटी में खाद न मिलने पर उन्हें मजबूरन शहर का रुख करना पड़ रहा है, लेकिन यहां भी पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही।

    पुलिस ने संभाला मोर्चा

    स्थिति की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। ग्राम बिलावली की किसान लीलाबाई ने बताया कि उन्होंने पास के सिया गांव स्थित कृभको केंद्र पर कई बार चक्कर लगाए, लेकिन खाद नहीं मिला। मजबूर होकर देवास आना पड़ा है।

    एग्रो प्रबंधन का यह कहना

    एमपी स्टेट एग्रो गोदाम, देवास के प्रबंधक जगदीश गिरी का कहना है कि उपलब्ध स्टॉक के हिसाब से टोकन बांटे गए हैं। किसानों की संख्या अधिक होने पर आने वाले दिनों के टोकन भी अग्रिम वितरित किए गए हैं। जैसे ही नया स्टॉक आ रहा है, वितरण जारी है।