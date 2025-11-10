Language
    मुंबई से इंदौर आ रही युवती से बस में छेड़छाड़, नशे में धुत थे चालक-परिचालक, रोते हुए मां को फोन कर मांगी मदद

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:50 PM (IST)

    नवी मुंबई से इंदौर आ रही एक युवती के साथ बस में छेड़छाड़ हुई। आरोप है कि एक यात्री ने अश्लील हरकतें कीं और नशे में धुत चालक-परिचालक ने मदद नहीं की। पीड़िता ने रोते हुए अपनी मां को फोन किया, जिन्होंने सेंधवा पहुंचकर उसे बचाया। पुलिस ने आरोपी यात्री, चालक और हेल्पर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    युवती से अश्लील हरकत (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। नवी मुंबई से इंदौर आ रही एक युवती के साथ लग्जरी बस में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती के अनुसार, बस में बैठे एक यात्री ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। जब उसने मदद के लिए चालक और परिचालक से गुहार लगाई, तो वे नशे में थे और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी।

    मदद को पहुंची मां

    लाचार होकर युवती ने रोते हुए अपनी मां को फोन किया। मां तुरंत कार लेकर सेंधवा तक पहुंची और बस को रोका। मां ने बस के चालक और हेल्पर को फटकार लगाई और बेटी को कार में बिठाकर इंदौर लेकर आईं।

    रास्ते में बस में चढ़ा था आरोपित

    राजेंद्र नगर थाना पुलिस के टीआई नीरज बिरथरे के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार रात की है। युवती इंदौर के एक धार्मिक संस्थान से जुड़े परिवार की है और मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। वह हंस ट्रेवल्स की बस (एआर 11डी 1919) से यात्रा कर रही थी, जब रास्ते में आरोपी किशोर सिंह बस में चढ़ा और गलत हरकतें करने लगा।

    चालक--हेल्पर पर भी मामला दर्ज

    युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी किशोर सिंह सहित बस चालक और हेल्पर पर मामला दर्ज किया है। बताया गया कि चालक और परिचालक शराब के नशे में थे। पुलिस ने बस मालिक अरुण गुप्ता को भी तलब किया है, जबकि बस में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। फिलहाल राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच प्रारंभ की है और केस डायरी आगे की कार्रवाई के लिए सेंधवा पुलिस को भेजी जाएगी।