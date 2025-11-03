Language
    MP के बुरहानपुर में संघ की शाखा में घुसकर स्वयंसेवकों से मारपीट, 14 पर प्रकरण दर्ज 

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:53 PM (IST)

    बुरहानपुर के इच्छापुर गांव में आरएसएस की शाखा में कुछ युवकों ने घुसकर हंगामा और मारपीट की। 'जय भीम' के नारे लगाते हुए स्वयंसेवकों पर हमला किया गया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने 14 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बौद्ध समाज के प्रतिनिधियों ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया।

    Hero Image

    स्वयंसेवकों से मारपीट (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के इच्छापुर गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा के दौरान हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवकों ने शाखा में घुसकर नारेबाजी करते हुए स्वयंसेवकों के साथ मारपीट भी की, जिससे तीन लोग घायल हो गए। घटना रविवार शाम की है। इच्छापुर मंडल के कार्यवाह रितेश महाजन की शिकायत पर शाहपुर थाना पुलिस ने 14 आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    शिकायतकर्ता रितेश महाजन ने बताया कि शाम करीब पांच बजे गांव के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में शाखा चल रही थी। इसी दौरान इंद्रा नगर क्षेत्र के करीब 15 युवक वहां पहुंचे और 'जय भीम' के नारे लगाते हुए 'आरएसएस मुर्दाबाद' के नारे लगाने लगे। जब स्वयंसेवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान रितेश महाजन, मोहित निंबाड़कर और भावेश महाजन को चोटें आईं। जाते समय आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी।

    इनके खिलाफ दर्ज किया मामला

    शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर सिद्धार्थ, अंकुश, रितिक नायके, पृथ्वीराज करोले, आदेश वाघ, अतुल वाघ, आशुदीप मेढ़े, राजवीर करोले, विवेक मेढ़े, अलपेश वाघ, शिवम, आर्यन, आकाश और एक अज्ञात युवक के खिलाफ मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

    सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद सोमवार को बौद्ध समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने संघ के पदाधिकारियों से संपर्क कर मामले को सुलझाने का प्रयास भी किया है।