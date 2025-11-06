Language
    इंदौर में वरमाला के दौरान दूल्हे ने फोटोग्राफर को मारा थप्पड़, गुस्साई दुल्हन ने लौटा दी बरात

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:07 PM (IST)

    इंदौर में एक शादी में उस समय हंगामा हो गया जब वरमाला के दौरान दूल्हे ने फोटोग्राफर को थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज़ दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने कहा कि जो व्यक्ति शादी से पहले ऐसा व्यवहार कर रहा है, वह शादी के बाद क्या करेगा। बाद में, दुल्हन के परिवार ने दूल्हे और उसकी माँ के खिलाफ दहेज मांगने का मामला दर्ज कराया।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। दो साल के प्रेम-प्रसंग के बाद युवक-युवती ने शादी का फैसला किया। बरात पहुंची, वरमाला की रस्म हुई लेकिन इसी दौरान दुल्हा बने युवक ने ऐसी अभ्रद हरकत कर दी, जो दुल्हन को इस कदर नागवार गुजरी कि वह उससे शादी न करने पर अड़ गई।

    दुल्हन को घरातियों ने समझाया, बरातियों ने भी मनाया लेकिन वह नहीं मानी। बोली- जिस युवक का अभी से अभद्र व्यवहार हो, वह शादी के बाद तो न जाने क्या करेगा, इसलिए उससे किसी हाल में शादी नहीं कर सकती। दुल्हन के जिद के आगे थक-हारकर आखिर बरात वापस चली गई।

    धर्मशाला में हो रही थी शादी

    इंदौर शहर में यह वाकया एमजी रोड क्षेत्र की एक सामाजिक धर्मशाला में बुधवार रात को हुआ। बाबू घनश्याम नगर निवासी 24 वर्षीय युवती की सगाई गत 14 जुलाई को गौरव से हुई थी। दोनों दो साल से प्रेम-प्रसंग में भी रहे। बुधवार रात गौरव धूमधाम से बरात लेकर धर्मशाला में पहुंचा। दुल्हन पक्ष ने दिल खोलकर स्वागत किया। स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन की वरमाला की रस्म हुई।

    माहौल में पसरा सन्नाटा

    इस दौरान अचानक दूल्हे ने शादी की फोटोग्राफी कर रहे फोटोग्राफर को थप्पड़ जड़ दिया। फोटोग्राफर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दुल्हन के पास खड़े होकर पानी पी लिया। दूल्हा गौरव को यही बात नागवार गुजरी। उसके द्वारा फोटोग्राफर को थप्पड़ जड़ने से विवाह कार्यक्रम में सन्नाटा पसर गया और दुल्हन भी हैरान रह गई। उसने छोटी-सी बात पर फोटोग्राफर को पीटने का विरोध किया।

    दुल्हन से भी की अभद्रता

    इस पर दूल्हा गौरव दुल्हन के साथ भी अभद्रता करने लगा। इसके बाद तो दुल्हन का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा और उसने दूल्हे को स्टेज से नीचे उतार दिया। फेरों से भी इन्कार कर दिया। दुल्हन ने कहा कि शादी के पहले ही जब होने वाला पति उस पर हाथ उठा सकता है, तो शादी के बाद मुझे क्या संभालेगा। दोनों पक्षों ने घंटों तक बातचीत की, लेकिन दुल्हन शादी न करने अड़ी रही। नतीजतन, बरात लौटानी पड़ी।

    दूल्हा और उसकी मां पर दहेज की एफआइआर

    रात में दुल्हन के स्वजन एमजी रोड थाने पहुंचे और गौरव तथा उसकी मां तरुणा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। थाना प्रभारी विजय सिसोदिया ने बताया कि दुल्हन की मां की तरफ से दर्ज एफआइआर में लिखा गया है कि गौरव और तरुणा दहेज की मांग कर रहे थे। बेटी की सगाई 14 जुलाई को हुई थी और उस वक्त सोने की अंगूठी व 51 हजार रुपये दिए थे। स्टेज पर पहुंचने के बाद उनसे सोना खरीदने के लिए रकम की अनुचित मांग की गई।