मंदसौर में BJP मंडल उपाध्यक्ष हत्याकांड का खुलासा : पिता ने ही दी थी 5 लाख में सुपारी, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मंदसौर में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ की हत्या के पीछे ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हिंगोरिया बड़ा में 17-18 जुलाई की रात हुई इस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी पुलिस ने आखिर सुलझा ली, और खुलासा दिल दहला देने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि श्यामलाल का गांव की एक महिला से करीबी संपर्क था। परिजनों को शक था कि वह अपनी रजिस्टर्ड जमीन और घर उस महिला के नाम कर सकता है। इस आशंका और समाज में बदनामी के डर ने घरवालों को इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने खुद ही श्यामलाल की मौत का जाल बुन डाला।

पिता ने रची थी साजिश एसपी विनोद कुमार मीना के मुताबिक, मृतक के पिता दौलतराम धाकड़ ने ही अपने बेटे की हत्या की साजिश रची। उन्होंने गोपाल धाकड़, रंगलाल बाछड़ा, सुमित बाछड़ा और अटलू बाछड़ा के साथ मिलकर श्यामलाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। हत्या को अंजाम देने के लिए दौलतराम ने 5 लाख रुपये की सुपारी भी दी।