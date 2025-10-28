Language
    MP पुलिस ने 2200 किमी तक पीछा कर UP और हरियाणा से एटीएम ठगों का अंतरराज्यीय गिरोह पकड़ा, राजस्थान और दिल्ली तक फैला नेटवर्क

    By Narender Sanwariya Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:45 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ब्यावरा पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 72 घंटे की मेहनत और 2200 किमी पीछा करने के बाद, पुलिस ने यूपी और हरियाणा से चार सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 118 फर्जी एटीएम कार्ड बरामद हुए। गिरोह एटीएम पर भोले-भाले लोगों को ठगता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले की ब्यावरा पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लगातार 72 घंटे की मेहनत और 2200 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गिरोह के चार शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

    उनके कब्जे से 118 फर्जी एटीएम कार्ड, 56 हजार रुपये नगद और एक कार बरामद की गई है। एसडीओपी प्रकाश शर्मा ने बताया कि पकड़े गए ठगों का नेटवर्क हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ है। यह गिरोह एटीएम पर मदद के नाम पर भोले-भाले लोगों को झांसे में लेकर उनका कार्ड बदल देता था और खातों से रकम निकाल लेता था।

    गिरफ्तार आरोपियों में सारिक पिता उमरदीन (30) निवासी खेड़ा कुर्तान, जिला शामली (उप्र), नईम अल्वी पिता मेहरबान (28) निवासी संगम विहार, जिला गाजियाबाद (उप्र), नियाज पिता इजहार मोहम्मद (27) निवासी गंगैरु, जिला शामली (उप्र) और गौरव सरोवा पिता त्रिलोकचंद सरोवा (33) निवासी डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद (हरियाणा) शामिल हैं।

    एसडीओपी शर्मा के अनुसार, 13 अक्टूबर 2025 को ब्यावरा निवासी नारायण मोंगिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह एसबीआइ के एटीएम से पैसे निकालने के बाद बाहर निकलने लगा, तभी दो व्यक्ति अंदर आए और बोले कि आपका ट्रांजेक्शन अभी भी चालू है, हम बंद कर देते हैं। फरियादी का एटीएम कार्ड लेकर, पिन डलवाया और धोखे से कार्ड बदलकर फरार हो गए। बाद में जब खाते की जांच की गई तो 56,000 हजार रुपये निकाले जा चुके थे। शिकायत के बाद पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साइबर सेल की तकनीकी मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की।