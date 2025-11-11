Language
    खंडवा में आमिर बना अंगद, कहा- मैं महादेव का भक्त, अब करूंगा मंदिर की चौकीदारी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:35 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के खंडवा में आमिर नामक एक मुस्लिम युवक ने महादेवगढ़ मंदिर में सनातन धर्म अपना लिया। आमिर, जो अब अंगद बन गया है, ने मंदिर का चौकीदार बनने की इच्छा जताई है। उसने विधि-विधान से घर वापसी की और महादेव के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की। 

    आमिर ने सनातन धर्म के प्रति आस्था जताई।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर स्थित महादेवगढ़ मंदिर में एक और मुस्लिम युवक ने सनातन के प्रति अपना झुकाव और प्रेम दिखाते हुए घर वापसी कर ली है। इतना ही नहीं, आमिर से अंगद बने युवक ने कहा कि मैं अब महादेव का चौकीदार बनना पसंद करूंगा। घर वापसी के बाद अब वह मंदिर की चौकीदारी करेगा।

    जताई सनातन धर्म अपनाने की चाह

    जानकारी के अनुसार क्षेत्र के कोटवाड़ा निवासी आमिर खान पेशे से चौकीदार है। आमिर ने मंदिर पहुंचकर पुजारी से सनातन धर्म में वापसी की प्रार्थना की। इसके बाद मंदिर समिति के संचालक अशोक पालीवाल ने उसकी भावना का सम्मान करते हुए तत्काल आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराईं।

    विधि-विधान पूर्वक कराई घर वापसी

    पंडित हर्ष शर्मा द्वारा दस संस्कार विधि के अनुसार आमिर का गंगाजल स्नान और मुंडन संस्कार कराया गया। इसके बाद वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच हवन, पूजन और अग्नि प्रज्ज्वलन की प्रक्रिया पूरी की गई। पूजा-अर्चना के पश्चात आमिर खान का नामकरण संस्कार किया गया। उसका नया नाम अंगद रखा गया। अंगद ने कहा कि उसे हमेशा से भगवान महादेव के प्रति गहरी श्रद्धा रही है और अब वह मंदिर की चौकीदारी करते हुए सेवा करेगा।

    मालूम हो कि महादेवगढ़ मंदिर में पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र के 15 मुस्लिम युवक घर वापसी कर चुके हैं।