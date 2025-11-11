खंडवा में आमिर बना अंगद, कहा- मैं महादेव का भक्त, अब करूंगा मंदिर की चौकीदारी

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर स्थित महादेवगढ़ मंदिर में एक और मुस्लिम युवक ने सनातन के प्रति अपना झुकाव और प्रेम दिखाते हुए घर वापसी कर ली है। इतना ही नहीं, आमिर से अंगद बने युवक ने कहा कि मैं अब महादेव का चौकीदार बनना पसंद करूंगा। घर वापसी के बाद अब वह मंदिर की चौकीदारी करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जताई सनातन धर्म अपनाने की चाह जानकारी के अनुसार क्षेत्र के कोटवाड़ा निवासी आमिर खान पेशे से चौकीदार है। आमिर ने मंदिर पहुंचकर पुजारी से सनातन धर्म में वापसी की प्रार्थना की। इसके बाद मंदिर समिति के संचालक अशोक पालीवाल ने उसकी भावना का सम्मान करते हुए तत्काल आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराईं।

विधि-विधान पूर्वक कराई घर वापसी पंडित हर्ष शर्मा द्वारा दस संस्कार विधि के अनुसार आमिर का गंगाजल स्नान और मुंडन संस्कार कराया गया। इसके बाद वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच हवन, पूजन और अग्नि प्रज्ज्वलन की प्रक्रिया पूरी की गई। पूजा-अर्चना के पश्चात आमिर खान का नामकरण संस्कार किया गया। उसका नया नाम अंगद रखा गया। अंगद ने कहा कि उसे हमेशा से भगवान महादेव के प्रति गहरी श्रद्धा रही है और अब वह मंदिर की चौकीदारी करते हुए सेवा करेगा।