गैंगस्टर को बेगुनाह बताने वाले एक्टर एजाज खान से इंदौर पुलिस ने की दो घंटे पूछताछ, मोबाइल जब्त
अभिनेता एजाज खान, गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर भड़काऊ पोस्ट करने के कारण इंदौर क्राइम ब्रांच में पूछताछ के लिए पेश हुआ। उसने दावा किया कि उसे गुमराह किया गया था और उसने माफी मांगी। पुलिस ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया और भ्रामक पोस्ट शेयर करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद भड़काऊ पोस्ट कर विवादों में आए एक्टर एजाज खान की शनिवार दोपहर इंदौर क्राइम ब्रांच में कड़ी पूछताछ हुई। करीब दो घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान एजाज न सिर्फ अफसरों के सामने हाथ बांधे खड़ा रहा, बल्कि पुलिस ने जांच के लिए उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया।
अतिरिक्त डीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया के अनुसार, एजाज अपने वकील के साथ हाजिर हुआ। पूछताछ के दौरान एजाज ने सफाई देते हुए कहा कि सलमान लाला के स्वजनों ने उसे गुमराह किया था, उन्हीं की बातों के आधार पर उसने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद एजाज ने वीडियो डिलीट कर माफी मांगी। अधिकारियों ने उसे सख्त फटकार लगाई और स्पष्ट कहा कि भ्रामक पोस्ट शेयर या लाइक करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जारी करने के बाद एजाज को छोड़ दिया गया।
किया था भड़काऊ वीडियो पोस्ट
गौरतलब है कि गैंगस्टर सलमान लाला की सीहोर के एक तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वह पुलिस को चकमा देकर भागा था। उसकी मौत पर सवाल उठाया और एजाज ने वीडियो जारी कर कहा कि सलमान लाला तैराक था। समुंदर में तैरने वाले तालाबों में डूबकर नहीं मरते। गुनाह यह नहीं कि वह गैंगस्टर था। उसका गुनाह यह था कि वह मुसलमान था, इसलिए उसे मार दिया गया।
इस भड़काऊ पोस्ट को लेकर पुलिस ने एक मुस्लिम युवक की शिकायत पर एजाज के खिलाफ केस दर्ज किया। उस पर सलमान के समर्थकों, मुसलमानों व अन्य समुदायों के बीच घृणा, वैमनस्य की भावना पैदा करने का आरोप लगाया गया। एडीसीपी के अनुसार एजाज ने इस कृत्य के लिए माफी मांगी है। कार्रवाई के दौरान एजाज मुलजिमों की तरह हाथ बांधकर खड़ा रहा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।