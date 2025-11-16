गैंगस्टर को बेगुनाह बताने वाले एक्टर एजाज खान से इंदौर पुलिस ने की दो घंटे पूछताछ, मोबाइल जब्त

डिजिटल डेस्क, इंदौर। गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद भड़काऊ पोस्ट कर विवादों में आए एक्टर एजाज खान की शनिवार दोपहर इंदौर क्राइम ब्रांच में कड़ी पूछताछ हुई। करीब दो घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान एजाज न सिर्फ अफसरों के सामने हाथ बांधे खड़ा रहा, बल्कि पुलिस ने जांच के लिए उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया।

अतिरिक्त डीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया के अनुसार, एजाज अपने वकील के साथ हाजिर हुआ। पूछताछ के दौरान एजाज ने सफाई देते हुए कहा कि सलमान लाला के स्वजनों ने उसे गुमराह किया था, उन्हीं की बातों के आधार पर उसने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद एजाज ने वीडियो डिलीट कर माफी मांगी। अधिकारियों ने उसे सख्त फटकार लगाई और स्पष्ट कहा कि भ्रामक पोस्ट शेयर या लाइक करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जारी करने के बाद एजाज को छोड़ दिया गया।

किया था भड़काऊ वीडियो पोस्ट गौरतलब है कि गैंगस्टर सलमान लाला की सीहोर के एक तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वह पुलिस को चकमा देकर भागा था। उसकी मौत पर सवाल उठाया और एजाज ने वीडियो जारी कर कहा कि सलमान लाला तैराक था। समुंदर में तैरने वाले तालाबों में डूबकर नहीं मरते। गुनाह यह नहीं कि वह गैंगस्टर था। उसका गुनाह यह था कि वह मुसलमान था, इसलिए उसे मार दिया गया।