MP News: ग्वालियर में हृदयविदारक घटना, कीटनाशक से बनी जहरीली गैस, भाई के बाद बहन ने भी तोड़ा दम

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। गेहूं को घुन से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव एक परिवार पर कहर बनकर टूटा। जहरीली गैस के असर से दो मासूम भाई-बहन ने दम तोड़ दिया, जबकि माता-पिता गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। यह दर्दनाक हादसा ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के प्रीतम विहार कॉलोनी में हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छिड़काव से प्रभावित हुआ परिवार जानकारी के अनुसार प्रीतम विहार कालोनी में श्रीकृष्ण यादव ने अपने तीन मंजिला घर के भूतल पर बने कमरे में रखे 20 क्विंटल गेहूं को घुन से बचाने के लिए बोरियों पर सल्फास को पानी में मिलाकर छिड़काव किया था। कमरे के बगल में सतेंद्र शर्मा पत्नी रजनी, चार वर्षीय बेटे वैभव और 16 वर्षीय बेटी क्षमा के साथ रहते हैं। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब एक बजे पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई। रजनी और क्षमा को उल्टियां हो रही थीं। सतेंद्र का भी दम घुट रहा था।

कमरे में भरी गैस सतेंद्र के पुकारने पर मालिक श्रीकृष्ण यादव और पड़ोसी आए तो कमरे में जहरीली गैस भरी हुई थी। किसी तरह से इन लोगों ने चारों को बाहर निकाला और सोमवार अलसुबह अस्पताल लेकर पहुंचे। डाक्टर ने चेक करने के बाद वैभव को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को इलाज के दौरान क्षमा की भी मौत हो गई। सतेंद्र और उनकी पत्नी का उपचार जारी है। घटना के बाद आरोपी श्रीकृष्ण यादव फरार है।