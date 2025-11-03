Language
    ग्वालियर में कीटनाशक रिसाव: एक बच्चे की मौत, परिवार अस्पताल में

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:14 PM (IST)

    ग्वालियर में एक घर में रखे कीटनाशक के रिसाव से एक बच्चे की दुखद मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता और बहन गंभीर रूप से बीमार हैं। परिवार ने गेहूँ को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक रखा था, जिससे जहरीली गैस का रिसाव हुआ। सभी पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    माता-पिता की गोद में बालक वैभव (फाइल फोटो)।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में पिंटो पार्क इलाके के सेनापति गार्डन के पास रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर में रखी कीटनाशक दवा से रिसाव होने पर एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता और बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

    मृतक बच्चे की पहचान वैभव शर्मा, पुत्र सचिन शर्मा के रूप में की गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार ने गेहूं की बोरियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक रखा था। बताया जा रहा है कि इस कीटनाशक से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसके असर से परिवार बेहोश हो गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।