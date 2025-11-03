ग्वालियर में कीटनाशक रिसाव: एक बच्चे की मौत, परिवार अस्पताल में

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में पिंटो पार्क इलाके के सेनापति गार्डन के पास रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर में रखी कीटनाशक दवा से रिसाव होने पर एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता और बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।