    MP में अजीबोगरीब चोरी : वकील के घर के बाहर से अखबार चुरा ले गया कार सवार, थाने में शिकायत दर्ज

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    शिवपुरी में एक अनोखी चोरी हुई। एक वकील के घर के बाहर से दिनदहाड़े एक कार सवार युवक अखबार चुरा ले गया। वकील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की पहचान ग्वालियर निवासी जाकिर खान के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कार से उतरकर युवक अखबार चुराते हुए (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर( मप्र के ग्वालियर अंचल के शिवपुरी शहर में दिनदहाड़े चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के महल रोड पर रहने वाले एक अधिवक्ता के घर के बाहर रखे अखबार को एक कार सवार युवक चोरी कर ले गया। घटना की शिकायत वकील ने पुलिस में दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

    ऐसे की चोरी

    जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता संजीव बिलगैयां अपने चेम्बर में साथी वकील गजेंद्र यादव के साथ सुबह करीब 9:50 बजे किसी केस के संबंध में चर्चा कर रहे थे। तभी एमपी-07 CE 6239 नंबर की कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। कार से एक युवक उतरा और उसने अधिवक्ता के चेम्बर के बारह चबूतरे पर रखा अखबार उठाने लगा। पहले प्रयास में वह असफल रहा। इसके बाद उसने आसपास देखा। दूसरे प्रयास में उसने अखबार उठा लिया और जाकर कार में बैठ गया।

    कार में बैठकर हुआ फुर्र

    इसी दौरान अधिवक्ता अधिवक्ता बिलगैयां ने चैंबर से बाहर निकले। उन्होंने युवक को आवाज लगाई—“अखबार लेकर कहां जा रहे हो?”—लेकिन वह बिना रुके तेज रफ्तार से कार भगाकर फरार हो गया। इसके बाद मामले की शिकायत अधिवक्ता द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान ग्वालियर निवासी जाकिर खान के रूप में हुई है। पुलिस उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है।