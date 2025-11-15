MP में अजीबोगरीब चोरी : वकील के घर के बाहर से अखबार चुरा ले गया कार सवार, थाने में शिकायत दर्ज

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर( मप्र के ग्वालियर अंचल के शिवपुरी शहर में दिनदहाड़े चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के महल रोड पर रहने वाले एक अधिवक्ता के घर के बाहर रखे अखबार को एक कार सवार युवक चोरी कर ले गया। घटना की शिकायत वकील ने पुलिस में दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

ऐसे की चोरी जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता संजीव बिलगैयां अपने चेम्बर में साथी वकील गजेंद्र यादव के साथ सुबह करीब 9:50 बजे किसी केस के संबंध में चर्चा कर रहे थे। तभी एमपी-07 CE 6239 नंबर की कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। कार से एक युवक उतरा और उसने अधिवक्ता के चेम्बर के बारह चबूतरे पर रखा अखबार उठाने लगा। पहले प्रयास में वह असफल रहा। इसके बाद उसने आसपास देखा। दूसरे प्रयास में उसने अखबार उठा लिया और जाकर कार में बैठ गया।