    श्योपुर में बच्चों को रद्दी कागज पर परोसा मध्याह्न भोजन, स्कूल प्रभारी निलंबित, स्वसहायता समूह का अनुबंध निरस्त

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:53 PM (IST)

    श्योपुर जिले के विजयपुर में, हुल्लपुर माध्यमिक शाला में बच्चों को रद्दी कागजों पर मध्याह्न भोजन परोसा गया। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। शाला प्रभारी निलंबित कर स्वसहायता समूह का अनुबंध रद्द कर दिया गया। कलेक्टर ने मिड-डे मील योजना की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

    बच्चों को कागज पर परोसा भोजन।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से मिड-डे मील योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। विजयपुर क्षेत्र की हुल्लपुर माध्यमिक शाला में बच्चों को भोजन थाली की जगह पुराने रद्दी कागजों पर भोजन परोसा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की गई।

    कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई

    कलेक्टर अर्पित वर्मा ने मामला संज्ञान में आने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के बाद विजयपुर एसडीएम ने स्कूल में मिड-डे मील तैयार करने वाले स्वसहायता समूह का अनुबंध निरस्त कर दिया, जबकि शाला प्रभारी भोगीराम धाकड़ को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही दो अन्य शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

    यह घटना 4 नवंबर की बताई जा रही है। वायरल तस्वीरों में बच्चे जमीन पर बैठे दिखाई दिए, जिनके सामने चावल और सब्ज़ी पुराने कागजों पर परोसी गई थी।

    नियमित निगरानी के निर्देश

    कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। मिड-डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, न कि उन्हें अपमानित करना। उन्होंने सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में मिड-डे मील वितरण की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए।

    जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग ने बताया कि जांच में स्कूल प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई है। इस घटना के बाद बीआरसी और सीएसी को भी नोटिस जारी किया गया है।