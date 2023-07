ग्वालियर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, जय विलास पैलेस में करेंगी लंच; ज्योतिरादित्य की पत्नी ने की तैयारी

भोपाल, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। राष्ट्रपति गुरुवार दोपहर ग्वालियर में स्थित जयविलास पैलेस पहुंचीं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां मौजूद थे। राष्ट्रपति ने जय विलास पैलेस में हिंद स्वराज गैलरी का अवलोकन किया।

मध्य प्रदेश भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास जय विलास पैलेस में दोपहर का भोजन करेंगी। साथ ही वह जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय भी जाएंगी। सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियों की निगरानी की।

Madhya Pradesh | President Droupadi Murmu visits the Jai Vilas Palace in Gwalior.



Governor Mangubhai Patel, Chief Minister Shivraj Singh Chouhan and Union Minister Jyotiraditya Scindia are also with her. pic.twitter.com/TqJx72JC9r