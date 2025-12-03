छतरपुर में खाद लेने आई किसान की बेटी को नायब तहसीलदार ने जड़े थप्पड़, कलेक्टर ने भेजा नोटिस तो बिगड़ी तबीयत
छतरपुर में खाद लेने आई किसान की बेटी गुड़िया पटेल को नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई ने थप्पड़ मार दिया। खाद न मिलने की शिकायत करने पर तहसीलदार ने आपा खो दिया ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। छतरपुर के परा गांव मंडी परिसर स्थित केंद्र पर खाद लेने आई एक किसान की बेटी गुड़िया पटेल को नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई ने थप्पड़ मार दिया। वह खाद नहीं मिलने की समस्या उनको बता रही थी, तभी नायब तहसीलदार गुस्से में आपा खोती दिखीं और थप्पड़ जड़ दिए। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
किसानो की भीड़ के बीच हंगामा
बुधवार को करीब ढाई हजार किसान खाद लेने पहुंचे थे। जहां महिलाएं भी अपने परिवारों के साथ लाइन में लगी दिखीं, इसी दौरान हंगामा हो गया। मामले को लेकर ऋतु सिंघई ने मीडिया से कहा कि वह व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई थीं। कुछ महिलाएं पुरुषों की लाइन में लग रही थीं, जिनको रोका तो हंगामा करने लगीं। भीड़ आरोप लगाने लगी। कपड़े खींच कर बात कर रही थी। हर तरीके से पास से वीडियो बना रही थी।
एमए की छात्रा है पीड़िता
गुड़िया का कहना है कि वह कई दिनों से खाद के लिए परेशान हो रही थी। उसने टोकन मांगा तो ऋतु सिंघई ने कहा कि महिलाओं को टोकन नहीं मिलेंगे, केवल पुरुषों को मिलेंगे। दोबारा टोकन मांगा तो नायब तहसीलदार ने थप्पड़ मार दिया। गुड़िया एमए की छात्रा है। पांच दिसंबर को उसकी परीक्षा है। वह पढ़ाई छोड़कर खाद लेने के लिए लाइन में लगी थी।
नोटिस मिलने के बाद नायब तहसीलदार की तबीयत बिगड़ी
कलेक्टर द्वारा दिए गए नोटिस में कहा गया है कि आपका कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है। अतएव उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न उक्त लापरवाही के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। नोटिस मिलने के बाद देर शाम नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई की तबीयत बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर गिरने के कारण उन्हें जिला अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराना पड़ा।
