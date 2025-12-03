छतरपुर में खाद लेने आई किसान की बेटी को नायब तहसीलदार ने जड़े थप्पड़, कलेक्टर ने भेजा नोटिस तो बिगड़ी तबीयत

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। छतरपुर के परा गांव मंडी परिसर स्थित केंद्र पर खाद लेने आई एक किसान की बेटी गुड़िया पटेल को नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई ने थप्पड़ मार दिया। वह खाद नहीं मिलने की समस्या उनको बता रही थी, तभी नायब तहसीलदार गुस्से में आपा खोती दिखीं और थप्पड़ जड़ दिए। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

किसानो की भीड़ के बीच हंगामा बुधवार को करीब ढाई हजार किसान खाद लेने पहुंचे थे। जहां महिलाएं भी अपने परिवारों के साथ लाइन में लगी दिखीं, इसी दौरान हंगामा हो गया। मामले को लेकर ऋतु सिंघई ने मीडिया से कहा कि वह व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई थीं। कुछ महिलाएं पुरुषों की लाइन में लग रही थीं, जिनको रोका तो हंगामा करने लगीं। भीड़ आरोप लगाने लगी। कपड़े खींच कर बात कर रही थी। हर तरीके से पास से वीडियो बना रही थी।