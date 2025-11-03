MP News: दतिया में बस की टक्कर से बाइक सवार दो की मौत, आग भड़की तो 40 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान
मध्य प्रदेश के दतिया में एक बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला शामिल है। टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। करीब 40 यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मप्र के दतिया में नेशनल हाईवे स्थित हड़ापहाड़ के पास सोमवार शाम ग्वालियर की ओर जा रही बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बस के नीचे जा फंसी और उसकी टंकी फटने से उछले पेट्रोल से कुछ ही पलों में आग की लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।
बस जलकर खाक
इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसने बाद में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बस में आग लगने के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि बस में सवार लगभग 40 यात्रियों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बस पूरी तरह जल गई। आग से यात्रियों का सारा सामान जल गया।
हादसा इतना भयावह था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी धीरेंद्र मिश्रा, तहसीलदार बृजमोहन आर्य और एसडीओपी आकांक्षा जैन तत्काल मौके पर पहुंचे। टीआइ मिश्रा ने नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम के साथ कड़ी मशक्कत की। जिसके बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।
बाइक चालक की मौके पर मौत
जानकारी के मुताबिक दतिया से ग्वालियर जा रही सवारी बस ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार जगदीश यादव उम्र 58 वर्ष निवासी दतिया उछल कर दूर गिरा। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक की पहचान उसकी जेब से मिले आधारकार्ड से हुई। जबकि एक महिला ममता पत्नी रजनीश दुबे घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी सांसों की डोर टूट गई। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग ने बस को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि सभी लगभग 40 यात्री समय रहते बस से उतर गए, जिससे बड़ी जनहानि टल गई।
हाइवे पर लगा जाम
घटना के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारु कराया। आसपास के लोगों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि पल भर में आग की लपटों ने बस को घेर लिया। वहीं बाइक के परखच्चे उड़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की।
जैसलमेर में भी हुआ था ऐसा हादसा
दतिया में हुआ भीषण बस अग्निकांड ने हाल ही में अक्टूबर माह में राजस्थान के जैसलमेर में बस हादसे की याद दिला दी। वहां भी बस में भीषण आग लगने से 21 यात्रियों की जान चली गई थी। सड़क पर दौड़ रही बिना फिटनेस की बसों की ओर परिवहन विभाग को गंभीरता बरतना चाहिए।
