Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरैना मंडी में हंगामा! उपज पहले तौलने को लेकर किसान भिड़े, लात-घूंसे और लाठियों से जमकर मारपीट

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:29 PM (IST)

    मुरैना कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को उस समय हंगामा मच गया जब धर्मकांटे पर उपज को पहले तौलवाने को लेकर किसानों के दो गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामूली कहासुनी लात-घूंसे और लाठियों तक पहुंच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंडी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुरैना मंडी में किसानों में टकराव (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मुरैना कृषि उपज मंडी में शुक्रवार दोपहर को हंगामा हो गया। धर्मकांटे पर बाजरा और धान से भरी ट्रॉली पहले तौलवाने को लेकर किसानों के दो पक्ष आमने-सामने आ गए। मामूली कहासुनी देखते ही देखते लात-घूंसों और लाठियों तक पहुंच गई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना दोपहर करीब 1:15 बजे शांति धर्मकांटे पर हुई, जब मेवदा गांव के एक किसान ने अपनी धान से भरी ट्रॉली लाइन में आगे लगाकर पहले तौल शुरू करने की कोशिश की। इस पर लाइन में खड़े अन्य किसानों ने विरोध किया और विवाद बढ़ गया। शुरू में गालीगलौज हुई, लेकिन जल्द ही दोनों पक्षों में तीखी झड़प शुरू हो गई।

    बीच-बचाव के लिए आए कुछ बुजुर्ग किसानों ने लाठी और बेंत के सहारे स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन विवाद कर रहे किसानों ने उनकी लाठियां भी छीन लीं और एक-दूसरे पर टूट पड़े। मौके पर कोई प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण स्थिति मिनटों में बेकाबू हो गई।

    आए दिन हो रहे विवाद, सुरक्षा व्यवस्था ठप

    मंडी व्यापारियों का कहना है कि विवाद अब रोजमर्रा की बात बन चुके हैं। गुरुवार को भी सेम धर्मकांटे पर हुए झगड़े में दो किसानों के सिर फूट गए थे। मंडी में सुरक्षाकर्मी मौजूद जरूर हैं, लेकिन वे वर्दी में नहीं आते और अक्सर विवाद के समय मौके से गायब हो जाते हैं।

    व्यापारियों ने एक बार फिर मंडी परिसर में स्थायी पुलिस चौकी की मांग दोहराई है, ताकि लगातार हो रहे उपद्रवों पर रोक लगाई जा सके।