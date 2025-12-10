Language
    मुरैना: बेंडा गांव में जमीनी विवाद में खूनी जंग, बेटे की मौत, पिता घायल

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:08 PM (IST)

    मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र के बेंडा गांव में जमीन विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस टकराव में गोली लगने से ओमप्रकाश उ ...और पढ़ें

    गोली मारकर हत्या (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश के मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र के बेंडा गांव में जमीन विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पहले दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाईं, फिर एक पक्ष के लोग बंदूक लेकर आए और दनादन फायर कर दिए। इस टकराव में गोली लगने से ओमप्रकाश उर्फ गोली गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं युवक के पिता दशरथ गुर्जर गोली लगने से घायल हैं, जिन्हें नाजुक हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है।

    गोली मारने के आरोप मोनू उर्फ बाला गुर्जर पर लग रहे हैं। बताया गया है कि दोनों पक्ष चाचा-ताऊ के हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पक्ष के लोग गांव से फरार हो गए।  सूचना मिलने पर पुलिस गांव में पहुंची। इस घटना के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल है। News updating...