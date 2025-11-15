Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरैना में भयावह हादसा : टायरों से भरा कंटेनर चलते-चलते बना आग का गोला, वाहन पूरी तरह खाक

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    मुरैना में केबीएल फैक्ट्री के पास जरेरुआ रोड पर टायरों से भरे कंटेनर में भीषण आग लग गई। चलते वाहन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते पूरे कंटेनर को चपेट में ले लिया। कंटेनर टायर फैक्ट्री जा रहा था। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, पर टायर फटने से वाहन पूरी तरह जल गया। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा इंतज़ामों की कमी पर चिंता जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कंटेनर में लगी भीषण आग।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मप्र के मुरैना में केबीएल फैक्ट्री के सामने जरेरुआ रोड पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब स्क्रैप टायरों से भरे एक कंटेनर में अचानक भीषण आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि चलते वाहन में बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंटेनर लोहगढ़ के पास स्थित टायर फैक्ट्री की ओर जा रहा था, लेकिन मंज़िल तक पहुंचने से पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पानी और मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश की, मगर टायरों में लगी तेज लपटों के कारण सभी प्रयास विफल रहे।

    आग की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गर्मी से कई टायर फट गए और कुछ ही देर में पूरा वाहन जलकर राख हो गया।

    fire in truck morena 21548722

    दो दिन पहले भी लगी थी आग

    स्थानीय लोगों के अनुसार, दो दिन पहले भी इसी इलाके में एक अन्य वाहन में आग लगने की घटना हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद यहां फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतज़ाम नहीं हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।