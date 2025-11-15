मुरैना में भयावह हादसा : टायरों से भरा कंटेनर चलते-चलते बना आग का गोला, वाहन पूरी तरह खाक

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मप्र के मुरैना में केबीएल फैक्ट्री के सामने जरेरुआ रोड पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब स्क्रैप टायरों से भरे एक कंटेनर में अचानक भीषण आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि चलते वाहन में बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया।

कंटेनर लोहगढ़ के पास स्थित टायर फैक्ट्री की ओर जा रहा था, लेकिन मंज़िल तक पहुंचने से पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पानी और मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश की, मगर टायरों में लगी तेज लपटों के कारण सभी प्रयास विफल रहे।