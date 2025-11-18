मुरैना महापौर की जनसुनवाई में रिश्वतखोरी का लाइव खुलासा, फिर भी कार्रवाई नहीं, आठ दिन बाद जांच समिति की तैयारी

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मुरैना नगर निगम में 11 नवंबर को हुई जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने महापौर शारदा सोलंकी के सामने निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की लाइव पोल खोली थी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है। वीडियो में सूरज राठौर नाम के इस युवक ने महापौर और अधिकारियों के सामने नगर निगम कर्मचारी को फोन कर भवन निर्माण की अनुमति को लेकर बात करता है। इस पर कथित निगम कर्मचारी भी कागजों (दस्तावेजों) की पीडीएफ बनाकर डालने और तीन हजार रुपये फोन-पे करने को कहता है।

इस पूरे मामले में आठ दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व पार्षद ने मंगलवार को हंगामा किया, जिसके बाद जांच समिति गठित करने की तैयारी शुरू की गई है। हर स्तर पर रिश्वतखोरी वीडियो में सूरज पूछता है कि किसके कितने और लगेंगे। कर्मचारी कहता है कि उस दिन बताया तो है। सूरज राठौर पूछता है कि केके शर्मा के 10 हजार से कम नहीं होंगे और चार हजार किसे देने हैं। जवाब मिला कि फोटो करने वाले भानू तोमर को देने हैं। एक हजार अजय परिहार को भी देने पड़ेंगे। सूरज बोला-ये 18 हजार तो रिश्वत के हैं न, रसीद के पैसे तो अलग से देने होंगे। जवाब हां में मिलता है। इस घटनाक्रम के बाद महापौर और अधिकारी बगलें झांकने लगे।



सूत्रों की मानें तो जिस केके शर्मा के नाम पर 10 हजार रुपए मांगे गए, वह जनसुनवाई के दौरान महापौर के पास ही बैठा था। मामले में निगम आयुक्त सत्येंद्र धाकरे कहते हैं कि शिकायतकर्ता का इससे पहले कोई आवेदन नहीं आया। न अन्य माध्यम से शिकायत की। केके शर्मा को नोटिस दिया है, जांच के लिए समिति बनाई जा रही है।