    ग्वालियर में वकील ने लगाई फांसी, मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा- 'प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं', SI प्रेमिका को देख लिया था गैर मर्द के संग

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    ग्वालियर में एक वकील, मृत्युंजय चौहान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में अपनी एसआई प्रेमिका प्रीति जादौ ...और पढ़ें

    वकील ने खुदकुशी से पहले सोशल मीडिया पर यह फोटो पोस्ट किया।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मुरैना में सिविल लाइन थाने में पदस्थ महिला एसआई प्रीति जादौन ने रविवार की देर रात हाई कोर्ट के वकील मृत्युंजय चौहान के खिलाफ मारपीट करने की एफआइआर करवाई। सोमवार सुबह ग्वालियर की आदर्शपुरम कालोनी स्थित घर में वकील ने फांसी लगाकर जान दे दी। महिला एसआई व वकील मृत्युंजय दोनों ही तलाकशुदा थे।

    बताया जाता है कि वकील और महिला एसआई पांच साल से अधिक समय से लिव-इन में रह रहे थे। 12 दिसंबर की देर रात वकील ने महिला एसआई को उन्हीं के थाने के आरक्षक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। दोनों में विवाद हो गया।

    दो दिन से वकील खुद पर जानलेवा हमले, महिला एसआई द्वारा अवैध पिस्टल रखकर फंसाने सहित कई आरोप लगाकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आत्महत्या की घटना के बाद अब मुरैना पुलिस महिला एसआई द्वारा करवाई गई एफआईआर को छिपाने के प्रयास में है।

     

    इंस्टाग्राम पर यह आखिरी पोस्ट

    मृत्युंजय चौहान ने खुदकुशी से पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पर एसआई प्रीति जादौन के साथ फोटो शेयर कर लिखा कि, ‘प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं है... आई लव यू प्रीति। शिकायती आवेदन के साथ पुलिस अफसरों को मृत्युंजय ने एक और फोटो भेजा, जिसमें भी वह प्रीति के साथ खड़ा है, प्रीति की मांग में सिंदूर भरा है।