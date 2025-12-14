Language
    खजुराहो फूड पॉइजनिंग कांड : चार कर्मचारियों की मौत के बाद गौतम रिसॉर्ट का खाद्य लाइसेंस सस्पेंड

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:18 PM (IST)

    खजुराहो के गौतम रिसॉर्ट में भोजन के बाद चार कर्मचारियों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने रिसॉर्ट का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री के ...और पढ़ें

    Hero Image

    खजुराहो में स्थित गौतम रिसॉर्ट।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। पर्यटन नगरी खजुराहो से सामने आए दर्दनाक मामले ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। गौतम रिसॉर्ट में भोजन करने के बाद चार कर्मचारियों की मौत के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. आर.पी. गुप्ता ने होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

    यह घटना 8 दिसंबर की है, जब मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के दौरे के चलते कैबिनेट बैठक की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान रिसॉर्ट के 11 कर्मचारी खाना खाने के बाद अचानक बीमार पड़ गए। हालत बिगड़ने पर सभी को इलाज के लिए ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल भेजा गया, जहां अब तक चार कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि सात का इलाज जारी है।

    इलाज के दौरान चौथी मौत

    शनिवार को ग्वालियर में इलाज के दौरान 20 वर्षीय हार्दिक ने दम तोड़ दिया। इससे पहले रामस्वरूप कुशवाह, प्रागीलाल कुशवाह और गिरिजा रजक की मौत हो चुकी थी। मृतक कर्मचारी लंबे समय से होटल परिसर के पीछे बने हिस्से में रह रहे थे और हाउसकीपिंग व गार्डनिंग का काम करते थे।

    जांच रिपोर्ट का इंतजार

    प्रशासन ने मृतकों के विसरा और केमिकल सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौतें फूड पॉइजनिंग से हुईं या इसके पीछे कोई और वजह है।

    खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर गिरी गाज

    मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि जिले में लगातार वीवीआईपी मूवमेंट के बावजूद खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग में लापरवाही बरती गई। उनसे 15 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे तक जवाब मांगा गया है।