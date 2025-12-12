छतरपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा, गाड़ियों पर शादी के स्टीकर लगाकर पहुंची टीम
छतरपुर जिले में आयकर विभाग ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की दो फैक्ट्रियों पर छापा मारा। खजुराहो मिनरल्स और रामनपुरा रोड़ स्थित गिट्टी फै ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की दो फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की। टीमों ने छतरपुर में खजुराहो मिनरल्स और रामनपुरा रोड़ स्थित गिट्टी फैक्ट्री पर छापा मारा।
बाहरियों का प्रवेश रोका
आयकर विभाग की टीम के अंदर घुसते ही दोनों फैक्ट्रियों के मेन गेट बंद करा दिए। इस दौरान न तो किसी बाहरी आदमी को प्रवेश दिया गया, न ही किसी कर्मचारी को बाहर जाने की परमिशन मिली।। दोपहर से देर रात तक यह अंदर ही अंदर जांच पड़ताल होती रही।
लगभग 50 से अधिक गाड़ियों के काफिले की कुछ कारों पर शादी के स्टीकर भी लगे हुए थे। सूत्रों के अनुसार, वित्तीय और अवैध उत्खनन और इससे जुड़े मामलों को लेकर यह जांच पड़ताल की गई है।
बेटी की शादी के बाद कार्रवाई
बता दें कि पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की बेटी नूपुर की शादी सात दिसंबर को कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी के बेटे के साथ हुई थी। ऋषिकेश में हुई इस शादी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री, कुमार विश्वास समेत कांग्रेस-बीजेपी के कई नेता और अफसर भी शामिल हुए थे।
शादी के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही जिले के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर ढढारी के पास खजुराहो मिनरल्स पत्थर फैक्ट्री और रामनपुरा रोड स्थित गिट्टी फैक्ट्री पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। टीम के हाथ क्या लगा है, यह अभी तक सामने नहीं आ सका है।
