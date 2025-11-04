Language
    Honey Trap: ग्वालियर में वायुसेना अधिकारी को आनलाइन प्रेमजाल में फंसाकर 14 लाख ठगे, बदनाम करने की दी धमकी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:34 PM (IST)

    ग्वालियर में वायुसेना अधिकारी को ऑनलाइन डेटिंग एप के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर 14 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एसपी जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने निवेश का लालच देकर और प्रेम संबंध बढ़ाकर पैसे लिए। पैसे वापस मांगने पर दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी दी। 

    हनी ट्रैप का शिकार हुआ वायुसेना अधिकारी (सांकेतिक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी को ऑनलाइन डेटिंग एप क्वैक-क्वैक के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर 14 लाख रुपये की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगी करने वाली महिला अब अधिकारी को झूठे आरोपों में फंसाने और बदनाम करने की धमकी दे रही है।

    पीड़ित वायुसेना अधिकारी ने मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 में उनकी पहचान क्वैक-क्वैक एप पर सिलीगुड़ी निवासी शुभश्री मोदक नामक महिला से हुई थी। महिला ने खुद को इवेंट ऑर्गेनाइजर और सिक्योरिटी कंपनी की संचालक बताया था।

    व्यापार और प्रेम का जाल बुनकर ठगी 

    अधिकारी के मुताबिक शुभश्री ने कंपनी में निवेश करने पर मुनाफे का लालच दिया और बातचीत के दौरान प्रेम संबंध भी बढ़ा लिए। 28 फरवरी से 18 अगस्त 2025 के बीच उन्होंने बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट ऐप के जरिए लगभग 14 लाख रुपये महिला के खातों में ट्रांसफर किए।

    शिकायत में यह भी बताया गया कि 12 मार्च को अधिकारी सिलीगुड़ी के प्लानेट मॉल में शुभश्री के एक आयोजन में पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम असफल रहा। इसके बाद महिला ने बार-बार मुलाकात की और नजदीकियां बढ़ाईं।

    जब मांगे पैसे, तो मिली धमकी

    अधिकारी ने बताया कि अगस्त 2025 में जब उन्होंने निवेश का लाभ या पैसे वापस मांगे, तो महिला ने टालमटोल शुरू कर दी। बाद में उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने पैसे वापस मांगे तो वह उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराएगी और उन्हें बर्बाद कर देगी। वायुसेना अधिकारी ने इस धमकी को अपनी प्रतिष्ठा और करियर पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने पुलिस से इस ठग महिला के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।