Honey Trap: ग्वालियर में वायुसेना अधिकारी को आनलाइन प्रेमजाल में फंसाकर 14 लाख ठगे, बदनाम करने की दी धमकी

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी को ऑनलाइन डेटिंग एप क्वैक-क्वैक के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर 14 लाख रुपये की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगी करने वाली महिला अब अधिकारी को झूठे आरोपों में फंसाने और बदनाम करने की धमकी दे रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित वायुसेना अधिकारी ने मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 में उनकी पहचान क्वैक-क्वैक एप पर सिलीगुड़ी निवासी शुभश्री मोदक नामक महिला से हुई थी। महिला ने खुद को इवेंट ऑर्गेनाइजर और सिक्योरिटी कंपनी की संचालक बताया था।

व्यापार और प्रेम का जाल बुनकर ठगी अधिकारी के मुताबिक शुभश्री ने कंपनी में निवेश करने पर मुनाफे का लालच दिया और बातचीत के दौरान प्रेम संबंध भी बढ़ा लिए। 28 फरवरी से 18 अगस्त 2025 के बीच उन्होंने बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट ऐप के जरिए लगभग 14 लाख रुपये महिला के खातों में ट्रांसफर किए।