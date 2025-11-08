Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो युवकों को खेत में निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाया, बेल्ट से बेरहमी से पीटा, आरोपित बोला- बताओ गुंडा कौन

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    ग्वालियर अंचल में दो युवकों को निर्वस्त्र कर खेत में पीटा गया। आरोपी सतीश यादव, जो आदतन अपराधी है, रेत खदान विवाद में शामिल था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पहले हीलाहवाली की, लेकिन बाद में जांच शुरू की। पीड़ितों की पहचान हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दो युवकों को बेरहमी से पीटा गया (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। जिले में गुंडागर्दी की हदें पार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें दो युवकों को निर्वस्त्र कर बुरी तरह पीटा गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक खेत में दो युवकों को निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाया गया है और एक व्यक्ति उन्हें बेल्ट से बुरी तरह पीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में पीटने के दौरान आरोपी बार-बार पूछता है — “अब बताओ गुंडा कौन?” और दोनों युवक दर्द से चिल्लाते हुए जवाब देते हैं — “सतीश... सतीश...”

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आदतन अपराधी है आरोपित

    जानकारी के मुताबिक, मारपीट करने वाले का नाम सतीश यादव है, जो ग्वालियर का आदतन अपराधी बताया जा रहा है। यह वीडियो डबरा के गिजौर्रा क्षेत्र का है, जहां रेत की खदान के संचालन को लेकर विवाद चल रहा था।

    पुलिस ने की हीलाहवाली

    वायरल वीडियो के बाद भी पुलिस ने शुरू में इसे पुराना वीडियो बताकर पल्ला झाड़ लिया, यह कहते हुए कि अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। हालांकि, सवाल उठ रहे हैं कि इतने संगीन मामले में पुलिस शिकायत का इंतजार क्यों कर रही है, जबकि पहले ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई थी।

    एसएसपी धर्मवीर सिंह ने अब मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी जयराज कुबेर और एसडीओपी डबरा को जांच के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि वीडियो गिजौर्रा क्षेत्र का ही है।

    पुलिस के अनुसार, जिन युवकों की पिटाई की गई है, उनके नाम राजेंद्र यादव और नरेश यादव हैं, जो दतिया जिले के निवासी हैं। दोनों से पूछताछ के लिए पुलिस टीम उनके गांव पहुंची, लेकिन वे उस समय खेतों में काम कर रहे थे। पुलिस ने कहा है कि दोनों से बयान लेकर मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।