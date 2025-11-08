दो युवकों को खेत में निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाया, बेल्ट से बेरहमी से पीटा, आरोपित बोला- बताओ गुंडा कौन

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। जिले में गुंडागर्दी की हदें पार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें दो युवकों को निर्वस्त्र कर बुरी तरह पीटा गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक खेत में दो युवकों को निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाया गया है और एक व्यक्ति उन्हें बेल्ट से बुरी तरह पीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में पीटने के दौरान आरोपी बार-बार पूछता है — “अब बताओ गुंडा कौन?” और दोनों युवक दर्द से चिल्लाते हुए जवाब देते हैं — “सतीश... सतीश...”

आदतन अपराधी है आरोपित जानकारी के मुताबिक, मारपीट करने वाले का नाम सतीश यादव है, जो ग्वालियर का आदतन अपराधी बताया जा रहा है। यह वीडियो डबरा के गिजौर्रा क्षेत्र का है, जहां रेत की खदान के संचालन को लेकर विवाद चल रहा था।

पुलिस ने की हीलाहवाली वायरल वीडियो के बाद भी पुलिस ने शुरू में इसे पुराना वीडियो बताकर पल्ला झाड़ लिया, यह कहते हुए कि अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। हालांकि, सवाल उठ रहे हैं कि इतने संगीन मामले में पुलिस शिकायत का इंतजार क्यों कर रही है, जबकि पहले ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई थी।