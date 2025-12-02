Language
    दुल्हन को चढ़ावा चढ़ाने से पहले मांगे 10 लाख रुपये, नहीं मिलने पर बरात वापस ले गया दूल्हा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:31 AM (IST)

    छतरपुर में एक विवाह समारोह में, दूल्हे के परिवार ने दहेज के रूप में 10 लाख रुपये की मांग की। मांग पूरी न होने पर वे बारात वापस ले गए, जिससे दुल्हन के परिवार ने विरोध में सड़क जाम कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वधू पक्ष को शांत कराया।

    दुल्हन इंतजार करती रही, दूल्हे ने शादी से किया इंकार (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। छतरपुर शहर के नौगांव रोड पर स्थित एक मैरिज गार्डन में मुंह मांगा दहेज न मिलने के कारण वर पक्ष बिना विदाई के बरात वापस लौटा ले गया। इसके बाद लड़की पक्ष के लोग गुस्से में आ गए और सड़क जाम कर बैठ गए। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त करने के लिए राजी किया।

    10 लाख रुपए मांगे

    टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र के ग्राम हिनौता निवासी भागचंद्र कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी नीतू का विवाह छतरपुर के देरी रोड पर रहने वाले राजेश कुशवाहा के बेटे गौरव से तय किया था। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक रविवार को विवाह समारोह छतरपुर शहर के नौगांव रोड स्थित विवाह घर में चल रहा था, तभी वरमाला के बाद राजेश और उसका पुत्र गौरव अचानक दहेज के रूप में 10 लाख रुपए मांगने लगे।

    चढ़ावा चढ़ाने से पहले मांगी रकम

    भागचंद्र के मुताबिक, उसने बेटी का विवाह 10 लाख रुपए में तय किया था, जिसमें से साढ़े छह लाख रुपए नगद वह फलदान सहित अन्य कार्यक्रमों में दे चुका था। शेष राशि का सामान विदाई के वक्त देने वाला था, लेकिन विवाह के बीच अचानक दूल्हा और उसका पिता 10 लाख रुपए की मांग करने लगे, जो वह तुरंत देने में असमर्थ था।

    पुलिस ने दर्ज की शिकायत

    ओरछा रोड थाना प्रभारी दीपक यादव ने बताया कि विवाह के दौरान वर पक्ष द्वारा दहेज के रूप में 10 लाख रुपए मांगे जाने और मांग पूरी न होने पर बिना विदाई के बरात वापस लौटाने की शिकायत दर्ज कर ली गई है। वधू पक्ष को शांत कराकर वापस गांव भेजा गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।