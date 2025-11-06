मुरैना में दोहरे हत्याकांड में जेल में बंद बेटे से मिलकर लौट रहे व्यवसायी को सरेराह मारीं गोलियां, गाड़ी से कुचला सिर
मुरैना के पोरसा में फालूदा व्यवसायी महावीर शुक्ला की हत्या कर दी गई। वह जेल में बंद अपने बेटे से मिलकर लौट रहे थे, जो दोहरे हत्याकांड का आरोपी है। हमलावरों ने उनकी बाइक को टक्कर मारी, गोलियां दागीं और फिर सिर को गाड़ी से कुचल दिया। पुलिस को शक है कि यह हत्या बदले की भावना से की गई है।
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। दोहरे हत्याकांड में जेल में बंद बेटे से मिलकर लौट रहे पोरसा के फालूदा व्यवसायी महावीर शुक्ला (52) की गुरुवार को सेंथरा-पोरसा के बीच निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपितों ने बाइक को टक्कर मारकर महावीर शुक्ला को गिराया, फिर उन पर गोलियां दाग दीं। फिर भी कहीं वह जिंदा न बच जाएं, इसलिए आरोपितों ने सिर को चार पहिया वाहन से कुचल दिया और फरार हो गए।
जानकारी के मुताबिक महावीर शुक्ला निवासी बिहारी कालोनी पोरसा गुरुवार को बेटे वीरू उर्फ वीरपाल तोमर से मिलने के लिए अंबाह जेल गए थे। उनके साथ उनके भाई रामेश्वर शुक्ला व बृजमोहन शुक्ला भी थे। मिलाई करने के बाद बाइक से वापस पोरसा आ रहे थे। महावीर के दो भाई दूसरी बाइक से पीछे थे।
सेंथरा-पोरसा के बीच सुनसान इलाके में पीछे से आए छह से सात आरोपितों ने चार पहिया वाहन व बाइक से बाइक को ओवरटेक कर टक्कर मार दी। महावीर गिर पड़े। कार व बाइक सवार आरोपितों ने महावीर को चार से पांच गोलियां मारी, जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गए।
हत्यारों के मन में इतना गुस्सा था कि उन्होंने सिर को गाड़ी से कुचल दिया और भाग निकले। महावीर का बेटा वीरू मिरघान निवासी महेंद्र उर्फ बंटी पुत्र शिवराम भदौरिया और उसके भतीजे सौरभ उर्फ भोला गुर्जर की 26 मई को की गई हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक महावीर के भाई रामेश्वर और बृजमोहन ने बंटी-भोला के स्वजन-रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप लगाया है।
