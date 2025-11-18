Language
    फरीदाबाद में विस्फोटक-हथियारों की बरामदगी पर पं. धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा- ‘सनातन पदयात्रा को रोकने की थी साजिश’

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:45 PM (IST)

    बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के सफल समापन पर आभार जताया। उन्होंने फरीदाबाद में मिले विस्फोटकों को यात्रा बाधित करने की साजिश बताया। शास्त्री ने कहा कि पदयात्रा ने हिंदू एकता का संदेश दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प एकजुटता से पूरा होगा। यात्रा से हिंदू एकता को नई ताकत मिली, समरसता का संदेश फैला, और अस्पृश्यता के खिलाफ चर्चा हुई।

    पं. धीरेंद्र शास्त्री।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। हाल ही में दिल्ली से वृंदावन तक निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के सफल समापन के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर व कथावाचक पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने समर्थकों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि फरीदाबाद में बरामद भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार पदयात्रा को बाधित करने की साजिश का हिस्सा थे, लेकिन बालाजी की कृपा से यात्रा बिना रुके आगे बढ़ी और सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

    पं. शास्त्री ने कहा कि इस पदयात्रा ने पूरी दुनिया को हिंदू एकता का संदेश दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का हमारा संकल्प सबकी एकजुटता से जरूर पूरा होगा।

    7 से 16 नवंबर तक चली पदयात्रा 

    दिल्ली के कात्यायनी शक्तिपीठ से 7 नवंबर को शुरू हुई यह पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचकर समाप्त हुई। बांके बिहारी के दर्शन के बाद पं. शास्त्री बागेश्वर धाम लौटे, जहां मंगलवार को बालाजी के दर्शन-पूजन कर उन्होंने दरबार लगाया और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया।

    पदयात्रा से मिली ‘तीन त्वरित सफलताएं’

    पं. धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार पदयात्रा का प्रभाव दूर तक दिखाई दे रहा है और इससे तीन प्रमुख सफलताएं मिलीं—

    • हिंदू एकता को नई ताकत
    • समरसता का व्यापक संदेश
    • अस्पृश्यता के खिलाफ सामाजिक चर्चा का विस्तार

    उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ बैठकर भोजन करने से समरसता का संदेश और मजबूत हुआ है।