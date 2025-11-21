Language
    MP में डकैतों की सक्रियता फिर बढ़ी, नौ जिलों में दहशत, योगेंद्र गुर्जर गिरोह बना दो राज्यों का सिरदर्द

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में डकैतों की सक्रियता फिर से बढ़ गई है। नौ जिलों में इनका आतंक है, खासकर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में योगेंद्र गुर्जर गिरोह सक्रिय है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के लिए चुनौती बना हुआ है। पिछले चार सालों में डकैती के 300 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें अधिकतर गिरोह दूसरे राज्यों से आकर अपराध कर रहे हैं।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश को डकैत मुक्त घोषित करने के सरकारी दावों के बीच हकीकत इसकी उलट तस्वीर पेश कर रही है। प्रदेश के नौ जिले ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, रीवा, सतना और पन्ना आज भी डकैतों की गिरफ्त में हैं। इतना ही नहीं, महाकोशल और विंध्य के कुछ क्षेत्रों में भी दस्यु गतिविधियां दोबारा सिर उठा रही हैं।

    मप्र डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 अब भी इन जिलों के कई थाना क्षेत्रों में प्रभावी है, जिनमें छह जिले पूरी तरह डकैत प्रभावित घोषित हैं।

    ग्वालियर-चंबल में योगेंद्र गुर्जर गिरोह का आतंक

    ग्वालियर-चंबल अंचल में इन दिनों योगेंद्र गुर्जर का अंतरराज्यीय गिरोह सबसे सक्रिय माना जा रहा है। योगेंद्र पर मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस ने 30 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। सीमावर्ती इलाकों से आने वाले डकैत गिरोहों की सक्रियता बढ़ने से बीते चार सालों (2020 से 2024 के बीच) में 300 से अधिक डकैती के प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस रिकार्ड बताते हैं कि मौजूदा गिरोह अधिकतर दूसरे राज्यों से आकर लूट और अपहरण की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

    दो राज्यों की चुनौती बना योगेंद्र गिरोह

    योगेंद्र गुर्जर का गैंग न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। पुलिस से इसकी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है, लेकिन योगेंद्र और उसके साथी अब भी फरार हैं।

    हालांकि गिरोह का सदस्य तहसीला गुर्जर राजस्थान के धौलपुर में सरेंडर कर चुका है। तहसीला पर धौलपुर के अलावा मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर जिलों में लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास, फिरौती व मुठभेड़ जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।


    डकैती प्रभावित जिले व क्षेत्र

    जिला--जिले का प्रभावित क्षेत्र

    ग्वालियर-- संपूर्ण जिला ग्वालियर

    शिवपुरी-- संपूर्ण जिला शिवपुरी

    मुरैना-- संपूर्ण जिला मुरैना

    भिंड-- संपूर्ण जिला भिंड

    श्योपुर-- संपूर्ण जिला श्योपुर

    दतिया-- संपूर्ण जिला दतिया

    रीवा-- थाना डभौरा, अतरैला, पनवार, जवा, जनेह, सेमरिया, सिरमौर।

    सतना-- थाना सिंहपुर, चित्रकूट (नया गांव), सभापुर, बरौधा, मझगवां, धारकुंडी।

    पन्ना-- थाना अजयगढ़, धरमपुर, बृजपुर, मडला।

    नोट- इसमें रेल थाना भी है। जीआरपी ग्वालियर बीजी, ग्वालियर एनजी, जीआरपी मुरैना।