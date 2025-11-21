MP में डकैतों की सक्रियता फिर बढ़ी, नौ जिलों में दहशत, योगेंद्र गुर्जर गिरोह बना दो राज्यों का सिरदर्द

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश को डकैत मुक्त घोषित करने के सरकारी दावों के बीच हकीकत इसकी उलट तस्वीर पेश कर रही है। प्रदेश के नौ जिले ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, रीवा, सतना और पन्ना आज भी डकैतों की गिरफ्त में हैं। इतना ही नहीं, महाकोशल और विंध्य के कुछ क्षेत्रों में भी दस्यु गतिविधियां दोबारा सिर उठा रही हैं।

मप्र डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 अब भी इन जिलों के कई थाना क्षेत्रों में प्रभावी है, जिनमें छह जिले पूरी तरह डकैत प्रभावित घोषित हैं। ग्वालियर-चंबल में योगेंद्र गुर्जर गिरोह का आतंक ग्वालियर-चंबल अंचल में इन दिनों योगेंद्र गुर्जर का अंतरराज्यीय गिरोह सबसे सक्रिय माना जा रहा है। योगेंद्र पर मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस ने 30 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। सीमावर्ती इलाकों से आने वाले डकैत गिरोहों की सक्रियता बढ़ने से बीते चार सालों (2020 से 2024 के बीच) में 300 से अधिक डकैती के प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस रिकार्ड बताते हैं कि मौजूदा गिरोह अधिकतर दूसरे राज्यों से आकर लूट और अपहरण की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

दो राज्यों की चुनौती बना योगेंद्र गिरोह योगेंद्र गुर्जर का गैंग न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। पुलिस से इसकी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है, लेकिन योगेंद्र और उसके साथी अब भी फरार हैं।