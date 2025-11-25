ग्वालियर में चलती बस में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से बची 45 यात्रियों की जान, बस जलकर खाक
ग्वालियर में गुरुग्राम से पन्ना जा रही एक बस में आग लग गई। चालक की समझदारी से 45 यात्रियों की जान बच गई। टायर से चिंगारी निकलने पर चालक ने तुरंत बस रोक दी और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब गुरुग्राम से पन्ना जा रही एक वीडियो कोच बस में अचानक आग भड़क उठी। टायर से निकली चिंगारी को देखते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी हाईवे किनारे रोक दी और 45 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग की लपटों में समा गई और जलकर खाक हो गई।
टायर में चिंगारी देख तुरंत रोकी बस
रात करीब 12 बजे ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र के हाईवे पर बस नंबर UP93 CT-6747 गुजर रही थी। तभी बस चालक की नजर अचानक टायर से उठती चिंगारी पर पड़ी। संभावित खतरे को भांपते हुए उसने तुरंत बस को साइड में रोका और यात्रियों को बाहर निकलने में मदद की।
जब यह हादसा हुआ, उस वक्त बस में सवार ज्यादातर यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सतर्क चालक ने पलभर की देरी किए बिना सभी को बाहर निकाल लिया। सभी के बाहर आते ही आग तेजी से फैलने लगी और 20 मिनट के भीतर पूरी बस धधक उठी।
दमकल ने पाया काबू, जनहानि नहीं
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सबसे राहत की बात रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि यात्री बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।
