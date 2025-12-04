Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भिंड में ATM से कैश नहीं निकला तो मुक्का मारकर तोड़ दी स्क्रीन, घटना CCTV में कैद, संदिग्ध युवकों की तलाश

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:13 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के भिंड में एसबीआई के एटीएम में दो युवकों ने तोड़फोड़ की। ट्रांजेक्शन फेल होने पर गुस्से में एक युवक ने एटीएम की स्क्रीन पर मुक्का मार दिय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एटीएम में नकदी निकालने पहुंचे युवकों का हुलिया सीसीटीवी में कैद (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के भिंड शहर में देर रात एटीएम में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बायपास रोड स्थित एसबीआई के एटीएम में दो युवक कैश निकालने पहुंचे थे, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल होने पर उनमें से एक युवक ने गुस्से में आकर मशीन की स्क्रीन पर जोरदार मुक्का मार दिया। इससे स्क्रीन पूरी तरह टूट गई और एटीएम बंद हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहात थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज जब्त कर लिया है और अब दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी है।

    कैसे हुई घटना?

    सूत्रों के मुताबिक, घटना बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात लगभग 12 बजे हुई। निरंजना गार्डन के पास बने एसबीआई एटीएम में दोनों युवक पहुंचे और कई बार कार्ड डालकर कैश निकालने की कोशिश की।

    ट्रांजेक्शन बार-बार असफल होने से झल्लाए एक युवक ने जाते-जाते स्क्रीन पर ताबड़तोड़ मुक्का मार दिया, जिससे स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई। पूरा घटनाक्रम केबिन में लगे हाई-क्वालिटी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है।

    Bhind ATM CCTV youth 215479

    स्क्रीन टूटते ही भाग निकले

    तोड़फोड़ के बाद दोनों युवक एटीएम से जल्दी-जल्दी बाहर निकल गए। लगभग 12:30 बजे एटीएम केयरटेकर को स्क्रीन डैमेज होने का अलर्ट मिला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। एटीएम मैनेजमेंट कंपनी को भी रात में ही नुकसान की जानकारी दे दी गई।

    क्या कहती है पुलिस?

    गुरुवार सुबह पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और युवकों की पहचान के प्रयास जारी हैं।
    देहात थाना पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिलते ही मशीन को नुक़सान पहुंचाने और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का मामला दर्ज किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- डेरों में बसे, खुद को बताते बंजारा मुस्लिम, घर-जमीन नहीं, फिर भी बनवा लिए आधार, वोटर आईडी व पैन कार्ड

    फुटेज में साफ दिखे चेहरे

    भले ही युवकों ने यह कृत्य एटीएम के अंदर अकेले होने के भरोसे में किया, लेकिन CCTV फुटेज में उनकी स्पष्ट तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों को हिरासत में लिया जाएगा।