भिंड में ATM से कैश नहीं निकला तो मुक्का मारकर तोड़ दी स्क्रीन, घटना CCTV में कैद, संदिग्ध युवकों की तलाश

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के भिंड शहर में देर रात एटीएम में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बायपास रोड स्थित एसबीआई के एटीएम में दो युवक कैश निकालने पहुंचे थे, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल होने पर उनमें से एक युवक ने गुस्से में आकर मशीन की स्क्रीन पर जोरदार मुक्का मार दिया। इससे स्क्रीन पूरी तरह टूट गई और एटीएम बंद हो गया।

देहात थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज जब्त कर लिया है और अब दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी है। कैसे हुई घटना? सूत्रों के मुताबिक, घटना बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात लगभग 12 बजे हुई। निरंजना गार्डन के पास बने एसबीआई एटीएम में दोनों युवक पहुंचे और कई बार कार्ड डालकर कैश निकालने की कोशिश की। ट्रांजेक्शन बार-बार असफल होने से झल्लाए एक युवक ने जाते-जाते स्क्रीन पर ताबड़तोड़ मुक्का मार दिया, जिससे स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई। पूरा घटनाक्रम केबिन में लगे हाई-क्वालिटी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। स्क्रीन टूटते ही भाग निकले तोड़फोड़ के बाद दोनों युवक एटीएम से जल्दी-जल्दी बाहर निकल गए। लगभग 12:30 बजे एटीएम केयरटेकर को स्क्रीन डैमेज होने का अलर्ट मिला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। एटीएम मैनेजमेंट कंपनी को भी रात में ही नुकसान की जानकारी दे दी गई।