बनारस-खजुराहो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो व्यथित हुए अभिनेता अनुपम खेर, सोशल मीडिया पर जाहिर की पीड़ा
अभिनेता अनुपम खेर बनारस-खजुराहो की फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के आयोजक र ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित पर्यटन नगरी खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का मंगलवार को शुभारंभ हो रहा है। यह फिल्मोत्सव 22 दिसंबर तक चलेगा। इसके शुभारंभ समारोह में अभिनेता अनुपम खेर समय से नहीं पहुंच सके। उनका हैदराबाद से बनारस होते हुए खजुराहो के लिए आना था। लेकिन इंडिगो की बनारस-खजुराहो हवाई सेवा निरस्त होने के कारण वह यात्रा नहीं कर सके।
हवाई सेवा नहीं मिलने को लेकर अनुपम खेर ने इंटरनेट मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया है और उसमें कहा है कि जब कोई फ्लाइट अचानक से नहीं मिलती है तो लोगों को किस तरह से परेशानी उठानी पड़ती है। इस तरह की परेशानी मैंने खुद उठाई है उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी संस्था जानबूझकर इस तरह का काम नहीं करती। जिससे लोगों को परेशानी आए। लेकिन जब सुविधा अचानक से नहीं मिले तो लोगों को परेशान होना पड़ जाता है।
एयरपोर्ट पर कई लोगों को खासी परेशानी देखने में आई अब मैं बनारस से खजुराहो जाऊंगा। मुझे खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होना है। आपको बता दें कि अचानक मौसम में आए बदलाव और कोहरे की दस्तक दस्तक के कारण इंडिगो की दिल्ली बनारस फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। इस कारण यात्रियों को यात्रा से वंचित होना पड़ा।
सबको आमंत्रित किया, मैं पट्टा बांधकर तो किसी को ला नहीं सकता : राजा बुंदेला
खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के आयोजक राजा बुंदेला का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में कह रहे हैं कि फिल्म फेस्टिवल के लिए उन्होंने दिल्ली से भोपाल तक सभी को बुलाया आमंत्रित किया। अब मैं किसी को पट्टा बांधकर तो ला नहीं सकता। मैं ऐसे आयोजन में सुविधा दे सकता हूं बुला सकता हूं। इंटरनेट मीडिया पर यह वीडियो उसे समय नजर आया है जब खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ होने वाला है और बताया गया था कि पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए संस्कृति मंत्री आ रहे थे लेकिन वह नहीं आ सके। अब इस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ अभिनेता अनुपम खेर करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।